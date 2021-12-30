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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس 30 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد× بيرنلي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة

بوروتو×بنفيكا- الساعة 11 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الرجاء× المغرب الفاسي– الساعة 5 مساء على قناة Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

قونيا سبور× عمراني سبور– الساعة 2 مساء

بشكتاش× ألتاي– الساعة 8 مساء
 

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة

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