مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 30 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد× بيرنلي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة
بوروتو×بنفيكا- الساعة 11 مساء على قناة Sport TV1 Potugal
مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
الرجاء× المغرب الفاسي– الساعة 5 مساء على قناة Arryadia SD/HD
مواعيد مباريات كأس تركيا
قونيا سبور× عمراني سبور– الساعة 2 مساء
بشكتاش× ألتاي– الساعة 8 مساء