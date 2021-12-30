مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 30 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد× بيرنلي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة



بوروتو×بنفيكا- الساعة 11 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الرجاء× المغرب الفاسي– الساعة 5 مساء على قناة Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات كأس تركيا



قونيا سبور× عمراني سبور– الساعة 2 مساء

بشكتاش× ألتاي– الساعة 8 مساء

