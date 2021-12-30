شعر وغناء.. نادي المنيا الرياضي يحتفل بليلة رأس السنة الجديدة

نظم نادي المنيا الرياضي حفلا فنيا، مساء اليوم الخميس ؛ إحتفالًا بليلة رأس السنة الجديدة ، حيث شهد الحفل تقديم عدة فقرات متنوعة بين الشعر والغناء.

وشهد الحفل الذي أحياه الفنان هيثم مصطفى العديد من الفقرات الغنائية، كما ألقت الشاعرة داليا طلعت والشاعر محمد طه منذ ذوي الهمم عدة قصائد شعرية نالت اعجاب الحضور .

من جانبها رحبت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط الثقافي والاجتماعي داخل النادي ، بجميع الحضور في الحفل ، واكدت لهم إهتمام مجلس الإدارة بالأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة، وعقد العديد من الفعاليات في الفترة المقبلة، مقدمةً لهم التهنئة بالعام الميلادي الجديد.