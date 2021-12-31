حصاد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

عرضت وزارة الصحة والسكان، في حصادها السنوي، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ، والتي جاءت كالتالي :-



• انطلقت المبادرة شهر فبراير 2019.

• تهدف المبادرة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، فضلاً عن وضع الآليات اللازمة لتحسين صحتهم والكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

• تستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين من المقيمين على أرض مصر خلال العام الجاري، وذلك بـ29 ألف و444 مدرسة حكومية وخاصة بمحافظات الجمهورية.

• تم تخصيص الخط الساخن (106) للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.



• تم فحص 31.5 مليون طفل ضمن المبادرة منذ إنطلاقها.

• يتم فحص الطلاب من خلال (قياس الوزن والطول، قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم)، وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

• يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج بالمجان.

• يتم تسليم الطلاب "كارت متابعة" يشمل البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

• يشارك في المبادرة 2800 فريق طبي يتكون من (ممرضة، فني معمل، وإداري)، مدربين على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوي.

• يتم الفحص الطبي ضمن المبادرة على مدار العام الدراسي بالكامل لمنع التكدس بين الطلاب، مع اتخاذ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، وذلك حرصاً على صحة الطلاب والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.