احتفالات المواطنين بليلة رأس السنة بميادين القاهرة.. صور

شهدت الميادين العامة ، أجواء احتفالية وزحام شديد في ليلة رأس السنة، من المواطنين المحتفلين بحلول العام الميلادي الجديد 2022.

وسادت حالة من الفرحة ملأت الأجواء بين المواطنين احتفالا بالعام الجديد، حيث برزت،

زينة العام الجديد وشجرة الكريسماس التي التف حولها المصريين، لاتخاذ الصور التذكارية.

ورصدت عدسة "صدي البلد"، مظاهر الاحتفال بمناسبة العام الجديد 2022، في الشوارع المصرية بمحافظة القاهرة.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء امس، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

وقال الرئيس في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": “أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير”.