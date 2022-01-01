طرق تنمية شخصية الطفل .. نصائح ذهبية لتكوين الصفات والخصائص المميزة .. سبل بناء عقلية إيجابية تتتعامل مع مصاعب الحياة

ما هو تطوير الشخصية للأطفال؟

15 نصيحة لتنمية الشخصية في مرحلة الطفولة

التصحيح المستمر للطفل يدمر ثقته بنفسه وتقديره لذاته



يتأثر نمو الشخصية في مرحلة الطفولة بعدة عوامل تنموية وبيئية. عندما يمر الطفل بمراحل نمو مختلفة ، يجب على الوالدين تمكينه من النمو اجتماعيًا وعاطفيًا وعقليًا.

يساعد هذا النمو على تطوير شخصية الطفل وتكوين علاقات شخصية صحية. نظرًا لأن التطور البشري يحدث منذ السنوات الأولى ، يجب إثراء خبرات الطفولة لتعزيز نمو الطفل العقلي والجسدي ومهاراته الاجتماعية.

كشف موقع هيلثي عن طرق تنمية الشخصية لدى الأطفال وبعض النصائح للمساعدة في تعزيزها لدى أطفالك الصغار.

ما هو تطوير الشخصية للأطفال؟



يشير تطوير الشخصية إلى تكوين الصفات والخصائص الشخصية للفرد أو نمط سلوكي منظم يميز كل طفل عن الآخر. تنعكس شخصية الطفل في تفاعلهم ورد فعلهم تجاه المواقف الاجتماعية. نظرًا لأن كل طفل لديه شخصية فريدة تتطور ، يجب السماح له بتعزيز شخصيته في مختلف المراحل المبكرة من النمو.



عندما ينمو الطفل عقليًا وجسديًا ، ويدخل في المرحلة الفكرية والتعليمية من الحياة ، فإن الشخصية الواثقة تعده للتغلب على التحديات. فيما يلي بعض الطرق لدعم نمو شخصية طفلك:

1. تجنب وضع العلامات



يتأثر الأطفال بشدة بالكلمات المستخدمة لوصفهم أو لوصف الآخرين في محيطهم. قد يعتقدون أن التسميات السلبية التي يستخدمها الآباء (مثل الكسل أو الإهمال) تمنعهم من التحسن. ومن ثم ، استخدم الملاحظات الإيجابية وتحلى بالصبر أثناء تصحيح سلوكهم.



2. انتبه واستمع



يسعى الأطفال الأصغر سنًا إلى الاهتمام عندما يتعلمون أشياء جديدة كل يوم ويتوقون لمشاركتها مع الآخرين. يعبرون عن تسليتهم بالحديث المستمر وطرح الأسئلة. في هذه المرحلة ، يجب إعطاء الطفل الاهتمام المطلوب. كن على استعداد للاستماع إليهم دون قطعهم في منتصف الطريق ، مما قد يثنيهم عن مشاركة أفكارهم.



3. كن قدوة



لمساعدة طفلك على اكتساب السمات الجيدة ، أظهر سلوكًا إيجابيًا وأخلاقيًا. يتعلم الأطفال أكثر من محيطهم. عندما يرون أنك تتصرف بطريقة معينة ، فسوف يتأثرون بشكل أكثر إيجابية. على سبيل المثال ، رؤيتك مؤدبًا ولطيفًا ومفيدًا سيسمح لهم بفهم أهمية تلك السمات.

4. تشجيع اللعب



بالنسبة للطفل المتنامي ، فإن وقت اللعب ضروري. ساعات اللعب الطويلة وغير المنظمة لها أهمية خاصة. عندما ينخرط الأطفال في أنشطة جماعية ، فإن ذلك يساعد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية ، وبالتالي يلعب دورًا في تنمية شخصيتهم. الطفل الذي يمكنه تكوين صداقات يكون أكثر ثقة وأمانًا بشأن نفسه. لذلك ، اسمح لهم بالتفاعل مع أقرانهم قدر الإمكان.



5. تجنب الأدوات



يحب الأطفال الصغار استكشاف ما هو موجود على الإنترنت ، والذي يمكن أن يوفر معلومات قد لا يكون التعليم قادراً على توفيرها. ومع ذلك ، تأكد من أن الأطفال يقضون الحد الأدنى من الوقت مع الأدوات ، خاصة أثناء لعب ألعاب الفيديو أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام اتجاهات جديدة ومربحة قد تهدر طاقة الطفل العقلية والعاطفية ، وتتركه مستنزفًا اجتماعيًا.



6. ضع القواعد



لا تتعلق القواعد دائمًا بتقييد الطفل ولكن بإبلاغه بمسؤولياته والقيود الأخلاقية. يساعد وضع قواعد معينة الأطفال على التوافق معهم ، ومنع سوء السلوك. من المهم أيضًا اتباع مدونة السلوك لكي يكون الطفل مقبولًا اجتماعيًا.

7. تشجيع الاستقلال



يميل الآباء إلى مساعدة الأطفال الصغار في جميع مهامهم ، وبالتالي تقييد فرديتهم. قد يعتادون على سلوك والديهم في الرعاية ، مما يجعلهم يعتمدون بشكل مفرط. قد يساعد السماح للأطفال بالعمل بشكل مستقل في المهام الصغيرة ، مثل تمشيط شعرهم أو تعبئة حقيبتهم المدرسية أو اختيار ملابسهم أثناء التسوق ، على تنمية الشعور بالمسؤولية والاستقلالية.



8. ممارسة الأبوة والأمومة اللطيفة



تجنب القسوة مع الطفل. الإساءة الجسدية أو اللفظية ليست شكلاً مقبولاً من أشكال العقاب للأطفال. إن كونك مسيئًا سيدفع الطفل ، ويؤثر على علاقتك به ، ويحد من نمو شخصيته. التحلي بالصبر هو المفتاح لتربية طفل يتمتع بصحة جيدة من الناحية الاجتماعية.

9. إدخال رياضة



إن ممارسة الرياضة تشجع الطفل على أن يكون لاعبًا جماعيًا وتكوين صداقات خارج الفصل الدراسي. كما أنه يساعد في الحفاظ على لياقة الطفل بدنيًا وتخفيف التوتر وبناء شخصيته من خلال تعزيز ثقته بنفسه .

10. غرس العقلية الإيجابية



تعليم الطفل التفاؤل في أي موقف هو مهارة أساسية في الحياة . يساعدهم على التعامل مع التوتر والتغلب على أي تحد يواجهونه. يحب الناس أن يكونوا حول أشخاص متفائلين بدلاً من أولئك الذين لديهم موقف سلبي تجاه الحياة.



11. تحديد الأهداف



يؤدي عدم وجود أهداف إلى عدم وجود الدافع لتحسين أنفسهم. لذلك ، ضع أهدافًا صغيرة يمكن تحقيقها للأطفال لتشجيعهم على الاستمرار في العمل وتحسين مهاراتهم. يتيح تحقيق الأهداف لهم أن يصبحوا أكثر توجهاً نحو الهدف ، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج جيدة.

12. تعزيز احترام الذات



لا يمكن أن يحدث بناء احترام الطفل لذاته بين عشية وضحاها ولكنه يتطلب تقديراً ثابتاً لصفاته وإنجازاته الجيدة. قد يؤدي التصحيح المستمر للطفل إلى تدمير ثقته بنفسه وتقليل تقديره لذاته. ومن ثم ، فإن الصبر والتقدير هما أفضل طريقة لإظهار الحب للأطفال الصغار ومساعدتهم على تنمية احترامهم لذاتهم.



13. علم ضبط النفس



عندما يكبر الأطفال ، يصبحون مرتاحين للتعبير عن أنفسهم وقد يفعلون ذلك بقوة في بعض الأحيان. لذلك ، فإن تعليم الأطفال ضبط النفس والإدارة العاطفية سيساعدهم على تطوير شخصية هادئة ومتماسكة.

14. نشر الفردية



تشير الفردية إلى الصفات والخصائص التي تميز الطفل عن الآخرين. اسمح للأطفال بتطوير فرديتهم والحفاظ عليها طالما أنهم لا يسببون أي ضرر لأنفسهم أو للآخرين. تعليمهم أن يكونوا مرتاحين في جلدهم مهم لتنمية الثقة بالنفس. عندما يكونون مرتاحين مع أنفسهم ، يمكن أن يتناسبوا بشكل أفضل مع مجموعات اجتماعية أكبر.



15. إدخال الهوايات



إن تعريف الأطفال بالأنشطة الترفيهية يتيح لهم استكشاف اهتمامات جديدة. يمكن أن تصبح هذه الهوايات جزءًا رئيسيًا من شخصيتهم. تساعد ممارسة الهوايات أيضًا في الحفاظ على التوازن والتعامل مع التوتر. قد تتراوح الهوايات من الغناء والرقص ولعب الرياضة إلى رواية القصص الإبداعية أو الكتابة.

الشخصية هي الاستمالة العامة للشخص الذي يحدد سلوكه في بيئات اجتماعية مختلفة. تُبنى شخصية الطفل على أساس أيديولوجياته ومعرفته وشغفه ونظرته العامة للحياة ، من بين أمور أخرى. في حين أن تنمية الشخصية عملية طويلة ، إلا أن سنوات الطفولة الأولى تصوغ عقلية الطفل. لذلك ، يعد العمل المتسق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للطفل للوصول إلى إمكاناته الحقيقية.