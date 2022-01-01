شيفروليه كامارو ZL 1 تحصل على تعديلات خارقة تصل لـ1000 حصان.. صور

حصلت سيارة شيفروليه ZL 1 على تعديلات خارقة من شركة هينسي الأمريكية الشهيرة المتخصصة في تعديل السيارات والتي اتجهت لإنتاج السيارات الخارقة مؤخراً، وبفضل تلك التعديلات القوية ستتمكن سيارة ZL 1 من تحدي سيارات العضلات الأمريكية القوية مثل دودج تشالنجر هيلكات ديمون وفورد موستانج شيلبي GT500.

يأتي ذلك في ظل تألق السيارات المعدلة مؤخراً حيث أصبحت تستحوذ على مكانة كبيرة داخل قلوب وعشاق محبي السيارات حوال العالم، بفضل القوة الجبارة التي تحصل عليها بالإضافة للتعديلات الخارجية الأنيقة، ويسعى دائماً العملاء لطلب المزيد من القوة والإثارة، ولذلك تقوم شركات التعديل بتلبية احتياجاتهم باستمرار مما أدى لازدهار تلك الشركات وزيادة عددها.

- المواصفات الميكانيكية الأصلية لسيارة شيفروليه كامارو ZL 1

كانت سيارة شيفروليه كامارو ZL 1 تعتمد على محرك V8 LT4 بيعة 6200 سي سي مزود بشاحن تيربو خارق يولد قوة تصل الى 650 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل 881 نيوتن/متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات أو ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

- التعديلات الميكانيكية لسيارة شيفروليه كامارو ZL 1

جاءت حزمة تعديلات شركة هينسي القوية HP1000 بأصدر محدود تحت اسم Hennessey Exorcist رفعت من أداء سيارة شيفروليه كامارو ZL 1الى قوة هائلة جداً بلغت 1000 حصان تنافس بها السيارات الخارقة عالية الأداء.

بلغت سيارة شيفروليه كامارو ZL 1 تلك القوة بفضل شاحن تيربو خارق فائق التدفق من Whipple بسعة 2900 سي سي، ونظام عادم جديد مخصص، وبفضل هذه الترقيات وصلت سرعة السيارة القصوى الى 350 كيلومتر في الساعة، بينما وصلت قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.1 ثانية.