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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|إعتزال المخرج داوود عبد السيد .. نبيلة عبيد: محدش هيقدم سيرتي الذاتية غيري

نبيلة عبيد - داوود
نبيلة عبيد - داوود عبد السيد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها حوار الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، واعتزال المخرج داوود عبد السيد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

نبيلة عبيد لـ «صدى البلد»: «محدش هيجسّد سيرتي الذاتية غيري.. وممكن أحكيها»
 

أكدت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، أنها ترفض أن تقوم أي ممثلة بتجسيد سيرتها الذاتية، ولكن من الممكن أن تقدمها هي بنفسها وأن تقوم بروايتها.

 

بعد إعتزاله الفن.. أبرز أعمال المخرج داوود عبد السيد ومعلومات هامة عنه
 

أعلن المخرج الكبير داوود عبد السيد، خلال الساعات الماضية إعتزاله الفن وابتعاده الفترة الحالية عن الساحة الفنية، ونستعرض أهم أعماله الفنية ومعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

 

الناقد عبدالله غلوش : داوود عبدالسيد صاحب رؤية فنية واعتزاله خسارة كبيرة
 

أكد  الناقد عبد الله غلوش في تصريح خاص لصدى البلد أن اعتزال المخرج داوود عبد السيد خسارة  للفن المصري.

وقال  عبدالله غلوش: "خسارة كبيرة؛ وأتمنى أن يراجع قراره من جديد؛ مصر مفيهاش مخرجين كتير زي داوود عبدالسيد".

 

التفاصيل الأخيرة بحياة النجمة الأمريكية بيتي وايت قبل رحيلها
 

عاشت النجمة الأمريكية الشهيرة " بيتي وايت" السنوات القليلة الماضية قبل وفاتها بالأمس في منزلها بمدينة لوس أنجلوس بسبب مخاوف من  فيروس كورونا،  لكنها تمنت لو بقيت في كارميل ، كاليفورنيا ، المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها الراحل ألين لودن.

 

طارق الشناوي لـ "صدى البلد": اعتزال داوود عبد السيد إهانة كبيرة لنا
 

عبّر الناقد طارق الشناوي، عن استياءه الشديد من خبر إعتزال المخرج داوود عبد السيد، الذي كان لا يعلم به.

 

حوار| نبيلة عبيد: عشقت روايات إحسان عبد القدوس وكانت نقلة في حياتي .. وأرفض تقديم سيرتي الذاتية من ممثلة أخرى
 

سنوات طويلة من النجاح الفني عاشتها نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ونجاحات كثيرة حققتها بتقديمها روايات الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، في أفلام كانت علامات مهمة في تاريخ السينما المصرية منها “الراقصة والسياسي”، و"الراقصة والطبال"، و"انتحار صاحب الشقة"، وغيرها ..

 

ماموتش ..أول تعليق من داوود عبد السيد بعد اعتزاله الفن |خاص
 

أكد  المخرج داوود عبد السيد في تصريح خاص لصدى البلد عن اعتزاله العمل الفني وقال :" قررت اعتزال العمل الفني وقراري هذا ليس ضغطا على أحد على الإطلاق ".

بعد غياب 22عاما.. زوجة شريف منير تعود للتمثيل بحكاية "وأنسى روحي"
 

كشفت لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، عن عودتها مرة أخرى للتمثيل بعد غياب 22 عاما ؛  بحكاية وأنسى روحي وياك  بعد غياب طويل.

 

خاص| عمرو الشاذلى يكشف كواليس التعاون مع شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور ورامي جمال
 

عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مع عدد من كبار المطربين في الوطن العربي على مدار عام 2021.

 

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