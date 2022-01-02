علاج السعال عند الاطفال

سعال هو آلية دفاع في مجرى الهواء. إنه رد فعل يحفز الشعب الهوائية على طرد المهيجات المستنشقة والمخاط الزائد ، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي يمكن أن يصاب الطفل بالسعال لأسباب معدية أو غير معدية. يقترح الخبراء أنه إذا كان الطفل يعاني من السعال ولكنه يتمتع بصحة جيدة ، فلا يجب أن تحاول قمعه. بدلاً من ذلك ، دعها تأخذ مجراها .

علاجات السعال البسيطة للأطفال



ينصح أطباء الأطفال بعدم تناول أدوية السعال والبرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات لأنها قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها. وبالتالي ، يمكنك التفكير في العلاجات المنزلية البسيطة والآمنة التالية للسعال للأطفال من جميع الأعمار بعد استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك.

1. الراحة

يمكن أن تساعد الراحة المناسبة والترطيب الأمثل معظم الأطفال على الشعور بالراحة أثناء نوبة السعال والبرد. تأكد من أن طفلك يأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة ورأسه مرفوع باستخدام وسادة. من الضروري أن الاستلقاء بشكل مسطح يسبب تراكم المخاط في الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى انسداد الممرات الأنفية (2) . يؤدي انسداد الممرات الأنفية إلى صعوبة التنفس وإزعاج النوم. إلى جانب ذلك ، فإن الاستلقاء على الأرض يسبب تنقيطًا خلفيًا للأنف ، مما يزيد من حدة السعال. وبالتالي ، يمكنك استخدام وسائد للأطفال فوق عام واحد للحفاظ على رؤوسهم مرفوعة أثناء الراحة بسلام.

2. التدليك

رسالةيحفظ

الصورة: شترستوك

يمكن أن يتسبب السعال المستمر في آلام الرقبة والصدر وأعلى عضلات الظهر وتيبسها. يمكن أن يساعد التدليك في تخفيف هذا الانزعاج الإضافي. يمكنك استشارة معالج متخصص وتعلم بعض تقنيات التدليك الجيدة للمساعدة في تخفيف وجع العضلات بسبب السعال عند الأطفال.

3. الترطيب

يمكن أن يؤثر السعال على طعام طفلك وتناول السوائل ، مما قد يسبب الجفاف . تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل ، مثل الماء الدافئ أو ماء الليمون أو الحساء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استشارة طبيبك بشأن بعض أنواع الشاي ، مثل شاي البابونج ، والتي يمكن للأطفال أن يضطروا إلى تهدئة التهاب الحلق ، ومكافحة العدوى والالتهابات ، وتخفيف المخاط. يقترح الخبراء أن الترطيب المناسب "قد يساعد في تخفيف المخاط وتهدئة التهاب الحلق (6) ".

4. دش ساخن

حمام ساخنيحفظ

الصورة: شترستوك

يعد استنشاق البخار علاجًا منزليًا شائعًا لتخفيف السعال الجاف. قد يؤدي استنشاق البخار إلى إرخاء المخاط وتخفيف الازدحام ، مما يجعل نفخ الأنف أسهل. عادةً ما يتضمن استنشاق البخار الجلوس ورأسك فوق وعاء من الماء الساخن مغطى بمنشفة. ومع ذلك ، فإن طريقة استنشاق البخار هذه غير مستحسن للأطفال بسبب خطر الإصابة بحروق. ومن ثم ، يقترح أطباء الأطفال أن يجلس / يقف الأطفال في حمام ساخن ومليء بالبخار لمدة عشر دقائق (2) .

إذا كان طفلك يعاني من سعال يشبه الخناق ، ضعه في الهواء البارد بعد البخار. وفقًا للدكتورة باميلا فيليبس ، "تميل لكمة أو اثنتين من البخار متبوعًا بالهواء البارد إلى تهدئة السعال".

5. المرطبات

المرطباتيحفظ

الصورة: شترستوك

يجفف الهواء الجاف المخاط ويسد المسالك الهوائية ، مما يسبب الاحتقان. وبالتالي ، إذا كان الهواء في منزلك جافًا ، فاستخدم مرذاذًا أو مرطبًا للرذاذ البارد . يعمل مرطب الهواء بالرذاذ البارد على تشتيت الرطوبة في الهواء ، مما يؤدي إلى تخفيف المخاط وتسكين التهاب الحلق. بما أن المرطب يجعل المنطقة الأقرب إليه أكثر رطوبة ، اجعلها قريبة من طفلك. بعد استخدامه لفترة محددة ، تخلص من المياه المستخدمة ونظفها جيدًا لمنع نمو البكتيريا أو العفن.

لا تستخدم مرطبات الهواء الدافئ لأنها يمكن أن تتسبب في تضخم الممرات الأنفية ، مما يجعل التنفس مرهقًا (7) .

6. شفط الأنف

شفط الأنفيحفظ

الصورة: شترستوك

إذا كان الطفل يعاني من سيلان الأنف مع السعال ، فإن تنظيف مجرى الأنف عن طريق نفخ أنفه يمكن أن يسهل التنفس. ومع ذلك ، قد لا يتمكن الأطفال الصغار من نفخ أنوفهم. في مثل هذه الحالات ، يمكن للوالدين استخدام لمبة شفط أو حقنة لمبة أو شفاطة أنف لامتصاص المخاط الزائد (8) . ولكن قبل استخدام بصلة أنف أو شفاطة ، تدرب على خطوات استخدامها بشكل مناسب. فيما يلي الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها.

ضع الطفل في وضع الجلوس. خذ لمبة شفط واضغط عليها. أثناء الإمساك بها على هذا النحو ، ضع فوهة المصاصة داخل إحدى فتحات أنف الطفل ، ثم حررها برفق.

أخرج البصيلة الماصة من الأنف ونظفها بقطعة قماش نظيفة. اشطف البصلة بالماء النظيف قبل استخدامها مرة أخرى.

7. قطرات الأنف المالحة

قطرات محلول ملحي للأنفيحفظ

الصورة: شترستوك

إذا لم تعمل حقنة البصلة ، يمكن أن تساعد قطرات المحلول الملحي في تخفيف المخاط ومنع عدوى الجيوب الأنفية والتنقيط الأنفي الخلفي (8) . الى جانب ذلك ، فإنه يحافظ على رطوبة الغشاء المخاطي. يمكنك شراء قطرة محلول ملحي للأطفال دون وصفة طبية (OTC) واستخدامها وفقًا للإرشادات الموجودة على الملصق أو إرشادات طبيبك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك عمل قطرات الأنف المالحة عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام في كوب من الماء الدافئ ثم تخزينه في زجاجة نظيفة ومغطاة. إليك كيفية استخدام القطرات.

ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من المحلول الملحي في فتحة كل منخر ، جانبًا تلو الآخر.

اطلب من طفلك أن ينفث أنفه أو استخدم حقنة بصيلة لامتصاص المخاط.

يوصي الخبراء الأطفال بغسل الأنف عندما لا يستطيعون التنفس من خلال الأنف بشكل مريح (8) .

8. الغرغرة

غرغرةيحفظ

الصورة: شترستوك

يمكن للغرغرة تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال. يمكنك تشجيع الطفل على الغرغرة بالمياه المالحة. يمكنك إذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب (250 مل) من الماء الدافئ واستخدامها للغرغرة. يمكنك أن توضح للأطفال الأكبر سنًا الطريقة الصحيحة للغرغرة ثم تركهم يفعلون ذلك عدة مرات خلال اليوم. يمكن للغرغرة ، خاصة قبل النوم ، أن تخفف احتقان الأنف وتهيج الحلق ، وتقلل من السعال وتساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل.

9. التدليك البخاري للأطفال

التدليك البخاري للأطفاليحفظ

الصورة: شترستوك

ينصح أطباء الأطفال بعدم استخدام الآباء للمنتجات المحتوية على الكافور ، مثل التدليك بالبخار ، للأطفال دون سن الثانية. ومع ذلك ، يمكنك استشارة طبيب الأطفال واستخدام فرك بخار المنثول للأطفال الأكبر سنًا. يمكنك وضع كمية صغيرة منه على أنف الطفل ورقبته وصدره وظهره. وفقًا للخبراء ، فإن هذه التدليكات تعطي إحساسًا بالبرودة وتحسن حركة الهواء في الخياشيم ، مما يجعل الأطفال يعتقدون أنه يمكنهم التنفس بشكل أفضل. يمكن أن يخفف أيضًا من تهيج الحلق الناتج عن السعال ، مما يساعد الطفل على النوم بشكل مريح (9) (10) .

10. العسل

عسليحفظ

الصورة: شترستوك

العسل مُحلي طبيعي يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والأكسدة. يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام تناول العسل لتخفيف التهاب الحلق ومكافحة الالتهابات. يمكنك مزج ملعقة صغيرة من العسل وبعض الليمون في كوب من الماء الدافئ وإطعامه لطفلك قبل النوم. يشارك الخبراء أن العسل أكثر فعالية في الحد من السعال الليلي من شراب السعال (11) .

11. الزنجبيل

زنجبيليحفظ

الصورة: شترستوك

الزنجبيل هو علاج شائع للسعال في الأيورفيدا. تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يحتوي على بعض المركبات النشطة بيولوجيًا ، والتي تمتلك خصائص مرخية للقصبات (12) . هذا يعني أن تناول الزنجبيل قد يساعد في استرخاء المسالك الهوائية وفتحها. تقترح الأدبيات التقليدية الطرق التالية لاستهلاك الزنجبيل لتخفيف التهاب الحلق والسعال المستمر والاحتقان (13) .

يُغلى الزنجبيل الطازج المسحوق في الماء ويشرب الخليط الناتج ثلاث إلى أربع مرات في اليوم

قطعي قطعة من الزنجبيل الطازج ورشي عليها بعض الملح واعطيه لطفلك ليمضغه لبضع دقائق.

ومع ذلك ، لا يحب كل الأطفال مضغ الزنجبيل. بالنسبة لهم ، يمكنك غلي بضع قطع صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء حتى يقل حجمه إلى نصف الكمية الأصلية. ثم صفي السائل وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وأطعمه لطفلك.

12. حليب الكركم

حليب الكركميحفظ

الصورة: شترستوك

من المعروف أن الكركم له تأثيرات علاجية على السعال الجاف. فيما يلي بعض الطرق لإطعام الكركم لطفلك لتخفيف السعال (13) .

اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم والفلفل الأسود في نصف كوب ماء. اغلي المزيج وأطعمه لطفلك يوميًا حتى يهدأ السعال. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل وعود القرفة إلى هذا المشروب.

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وبذور الكرم في كوب من الماء ، واغلي المزيج حتى يقل الماء إلى النصف. أضف بعض العسل وأطعم هذا المشروب لطفلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب الساخن وأطعمه لطفلك لتخفيف السعال.

13. المصاصة

المصاصةيحفظ

الصورة: شترستوك

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأطفال بمص المواد الباردة ، مثل رقائق الثلج أو المصاصات لتهدئة الحلق (14) . هذا العلاج مفيد للغاية في الحالات التي يعاني فيها الطفل من التهاب الحلق بسبب السعال الجاف.

14. الزيوت الأساسية (EOs)

الزيوت الأساسيةيحفظ

الصورة: شترستوك

النعناع ، الكافور ، اليانسون ، وشجرة الشاي هي بعض أنواع EOs المعروفة بعلاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي التي تسبب السعال (15) . يمكن للمرء تخفيف هذه الزيوت بشكل مناسب واستخدامها لأغراض الانتشار أو التطبيق الموضعي. ومع ذلك ، استشر خبيرًا في العلاج بالروائح قبل اختيار واستخدام زيت أساسي معين لطفلك.

15. النظافة والنظافة

الحفاظ على النظافة الشخصية أمر ضروري لمنع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية. علم طفلك الالتزام بممارسات النظافة المثلى ، مثل:

تغيير الملابس وأغطية السرير يوميًا.

السعال أو العطس مع تغطية الفم.

استخدام المناديل الورقية لتفجير الأنف والتخلص منها فورًا بعد الاستعمال.

غسل اليدين بعد العطس والسعال بالماء والصابون أو المطهر.

16. قطرات للسعال

إذا كان الطفل أكبر من ست سنوات يعاني من سعال مستمر ، يمكنك استشارة الطبيب واستخدام قطرات السعال. يمكن أن تخفف قطرات السعال وقت النوم مؤقتًا من جفاف الحلق والتهابه والحكة ومساعدة الأطفال على النوم بسلام. في حالة عدم توفر القطرات ، يمكنك شراء أقراص استحلاب (حلوى السعال). تحتوي المستحلبات أيضًا على مكونات تعمل على تهدئة التهاب الحلق. تجنب إعطائها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات لأنهم يشكلون خطر الاختناق.

متى ترى الطبيب

يتعافى معظم الأطفال من السعال ونزلات البرد دون تدخل طبي. ومع ذلك ، تحتاج إلى زيارة طبيبك إذا كان طفلك يعاني من واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية .

السعال المستمر ، وهو سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

التنفس بصعوبة أو صعوبة

سعال شديد مع سرعة في التنفس

السعال النباحي ، مثل صوت الفقمة ، يشير إلى الخناق ، والذي يمكن أن يكون خطيرًا على الأطفال الصغار

حمى شديدة مصحوبة بسعال ولكن بدون سيلان أو انسداد بالأنف

دوار أو نعاس

جفاف الفم ، العيون الغارقة ، أو التبول في كثير من الأحيان

السعال بمثابة رد فعل يساعد الجسم على طرد المهيجات من الجسم. في معظم الحالات ، يحدث السعال بسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. يوصي الخبراء بالسماح للعدوى بأخذ مجراها وعدم قمع السعال أثناء مثل هذه العدوى. خلال ذلك الوقت ، يمكنك اتباع العلاجات المنزلية البسيطة التي قد تساعد الطفل على تجاوز مسار العدوى بسهولة نسبية. ومع ذلك ، إذا تفاقم السعال أو أظهر الطفل علامات مقلقة إضافية ، يجب استشارة الطبيب على الفور.