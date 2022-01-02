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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أول ظهور للفنان «أدهم نابلسي» عقب إعلان اعتزاله، حيث ظهر وهو يؤم المصلين داخل أحد المساجد في الأردن.

 

ونشر أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للفنان «أدهم نابلسي» أثناء إمامة المصلين داخل أحد مساجد الأردن.

 

وكتب المستخدم على المقطع الملتقط خلسة من داخل أحد مساجد الأردن: "آخر شي توقعت اكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي”.

 

جاء المقطع بعد إعلان الفنان الأردني «أدهم نابلسي» اعتزاله إرضاءً لله تعالى.

 

وأوضح من قبل أنه كان ينوي اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة، لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.

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