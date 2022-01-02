للأمهات.. 5 أطعمة تساعد الطلاب على التركيز

تحرص العديد من الأمهات على مساعدة الطلاب خلال فترة الامتحانات، والاستعداد لها بشكل جيد، وذلك من خلال تناول الأطعمة التي تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

كما تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة عقلك ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة، مثل الذاكرة والتركيز لـ الطلاب.

الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز

أهمية إضافة المكسرات والفاكهة للوجبات المدرسية، لإمداد الطلاب بالفيتامينات والماغنسيوم.

الأسماك الدهنية من أكثر الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز، فهي مصدر غني بالأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي بنية أساسية في بناء الدماغ، كما تلعب أوميجا 3 دورًا في شحن الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

كما أن الخضروات الخضراء مثل الجرجير، من أهم عناصر التغذية التي يمكن تقديمها للأطفال إلى جانب الفاكهة المختلفة.

ويحتوي الكركم ومركبته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد الدماغ، وقد يقلل من أعراض الاكتئاب عند الطلاب ومرض الزهايمر.