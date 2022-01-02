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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. داليا مصطفي وشريف سلامة يحتفلان برأس السنة في منزلهم

داليا مصطفي و شريف
داليا مصطفي و شريف سلامة

شاركت الفنانة داليا مصطفي، جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت داليا مصطفي بصحبه زوجها شريف سلامة أثناء احتفالات رأس السنة، من منزلهم مما حازت علي إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

 

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.

 

مسلسل الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

داليا مصطفي شريف سلامة صورة جديدة احتفالات احتفالات رأس السنه التواصل الاجتماعي الفن انستجرام

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