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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 مليون جنيه أرباح راكتا للورق خلال ال 5 الأشهر الأولى من العام المالى الجارى

شركة راكتا
شركة راكتا

أعلنت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  عن تحقيقها  أرباحاً بنحو 399.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وقالت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنها سجلت خسائرخلال نوفمبر الماضي بقيمة 5.99 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، سجلت صافي ربح بلغ 411.49 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 16.3 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الثلاثة أشهر لتسجل 67 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 248 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021.

والعامة لصناعة الورق (المعروفة باسم: راكتا) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ نوفمبر 1994. تعمل شركة راكتا ضمن قطاع المنتجات الورقية مع التركيز على المواد تم تأسيسها في يناير 1958.

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