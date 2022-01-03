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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

معجزة فرعونية.. تفاصيل تحنيط جنين داخل رحم سيدة لـ أكثر من 2000 سنة

صدى البلد

كانت ومازالت الحضارة المصرية بكل ما حققته ووصلت إليه تبهر العالم، فآخر ما توصل إليه الباحثون عند تتبع أثر الفراعنة، وجدوا جنين داخل رحم امرأة مصرية محنطة محفوظًا لأكثر من 2000 عام بسبب عملية تحلل غير عادية.

في أبريل 2021 ، نشر مشروع مومياء وارسو مقالًا كشف عن أول حالة معروفة لمومياء مصرية قديمة حامل، بحسب ما نشر موقع "هاريتاج ".

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كان يُعتقد سابقًا أن المومياء ، الموجودة في المتحف الوطني في وارسو ، هي بقايا الكاهن هور جيهوتي ، حتى تم اكتشافها في عام 2016 على أنها امرأة محنطة.

كشف الفحص الدقيق باستخدام التصوير المقطعي أن المرأة كانت بين 20-30 سنة عندما توفيت وكانت في الأسبوع 26 إلى 30 من الحمل.

في دراسة جديدة نُشرت في "Journal of Archaeological Science" ، أوضح Ożarek-Szilke ، المدير المشارك لمشروع وارسو مومياء أن المتوفى كان مغطى بالنطرون لتجفيف الجسد.

النطرون عبارة عن خليط طبيعي من كربونات الصوديوم ديكاهيدراتي (Na2CO3 · 10H2O ، نوع من رماد الصودا) وحوالي 17٪ بيكربونات الصوديوم (تسمى أيضًا صودا الخبز ، NaHCO3) جنبًا إلى جنب مع كميات صغيرة من كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم.

خلال هذه العملية ، كان الجنين لا يزال في الرحم وبدأ بشكل أساسي "مخلل" في بيئة حمضية.  غيّر حمض الفورميك ومركبات أخرى (تتشكل بعد الموت في الرحم بسبب عمليات كيميائية مختلفة مرتبطة بالتحلل) درجة الحموضة داخل جسم المرأة.

تسبب التحول من القلوية إلى البيئة الحمضية في ترشيح المعادن من عظام الجنين ، والتي بدأت في الجفاف والتمعدن.  وفقًا للباحثين ، فإن عملية التحنيط المصري من وجهة نظر كيميائية هي عملية تمعدن الأنسجة التي يمكن أن تعيش لآلاف السنين.

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وقال الباحثون: "هاتان العمليتان تشرحان لنا سبب صعوبة رؤية عظام الجنين في التصوير المقطعي المحوسب.  يمكنك أن ترى ، على سبيل المثال ، اليدين أو القدمين ، لكن هذه ليست عظامًا ، لكنها أنسجة جافة.  الجمجمة ، التي تتطور بشكل أسرع والأكثر تمعدنًا ، تم الحفاظ عليها جزئيًا ".

الحضارة المصرية العالم الفراعنة جنين رحم محنطة

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