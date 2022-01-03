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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ: مناقشات قانون العمل ثرية وبناءة ومواده تحقق التوازن

المستشار بهاء ابوشقه
المستشار بهاء ابوشقه

أكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ بان مناقشات اليوم لقانون العمل بمجلس الشيوخ كانت ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واتيحت الفرصة للجميع وتم الاستماع الي مبررات الحكومه في عدد كبير من المواد وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وحتى المادة 39 من القانون ،علي ان يتم الاستكمال في جلسات قادمة .

واضاف ابوشقه عقب الجلسة العامة اليوم ، الي ان مواد القانون التي تم مناقشتها في جلسة اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوي الاعاقه واكدت علي ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذة الفئات كما اقرها الدستور والاتفاقيات الدوليه ، واقرها الدستور في المادة 81 { تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولابد من الالتزام بالنص الدستوري في هذا الشان وان تشمل الحماية والضمانات الموجوده في قانون العمل الفئات المنصوص عيلها في المادة 81 لانه التزام دستوري .

وتابع وكيل اول الشيوخ الي ان المواد تطرقت الي العلاوة السنويه الممنوحة للعامل وتم اقرارها بعد مناقشات مستفيضه بنسبة 3% من الاجر التاميني لتحقيق اكبر استفادة للعامل .

واضاف ابوشقه الي ان مشروع القانون في مجمله يحقق الموائمه بين طرفي العلاق التعاقديه العامل ورب العمل ، وكذلك جميع موادة اكدت علي اقرار التوازن في العلاقه بين الطرفين باقرار ضمانات حمائيه لكل الأطراف ، مشددا بان القانون نقلة جيدة في طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمي بآليات واطر حديثه .

أبوشقة ذوي الإعاقة مجلس الشيوخ الدستور قانون العمل الحكومة

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