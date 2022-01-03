الأمن يكشف حقيقة استغلال نفوذ بعض الأشخاص لفتح باب الترشح للعمودية بقرية فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة صاحب حساب زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وإضطلاع بعض المرشحين المستبعدين بإستغلال نفوذ أحد ذويهم فى إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.

وبإستدعاء الشاكى وسؤاله قرر تقدمه لمنصب عمدية القرية المشار إليها مع آخرين، وتم الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجىء بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين وإدعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

وتبين بالفحص عدم صحة إدعاءات الشاكى، وتبين أنه صدر قرار بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح عددا من المرشحين من بينهم الشاكى، وتم العرض على اللجنة المختصة وإنتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أياً من المرشحين لعدم الصلاحية.

و صدر قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح (5) مرشحين "محددين" من بينهم (الشاكى ، وآخر) ممن سبق رفضهم.. وجارى فحصهم والعرض على اللجان المختصة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.