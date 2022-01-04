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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقوع حادث تصادم بين مركبين في مياه البحر المتوسط بدمياط

مركب صيد
مركب صيد

أعلن أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، مساء اليوم، وقوع حادث تصادم بين مركبي صيد في مياه البحر المتوسط بالقرب من سواحل دمياط، مما أدى إلى غرق مركب الصيد المسماة «الأمير حسن»، وكان على متنه 6 صيادين، تم إنقاذ 5 صيادين وجارٍ البحث عن صياد آخر مفقود.

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وقال نصار، خلال بيان، إن حادث التصادم وقع أثناء رحلة صيد بين مركبي صيد في عرض البحر وهما مركب «أبو شريف»  مصنوع من الحديد، ومركب «الأمير حسن» مصنوع من الخشب وتعمل بمهنة «السنار» ويمتلكها محمد عبدالفتاح شرابي.

 

وتابع، وقد نتج عن التصادم غرق المركب المسماة «الأمير حسن» وعلى متنه 6 صيادين تم إنقاذ 5 صيادين وصياد آخر مفقود يدعى أحمد محمد الحمراوي، وجميعهم من برج البرلس، وجارٍ البحث عن طريق مراكب الصيد ويصل عددهم  37 مركباً متواجدين بموقع الحادث الآن يحاولون انتشال الصياد المفقود.


وأشار نقيب عام الصيادين، إلى أنه تم اصطحاب الصيادين الذين تم إنقاذهم إلي ميناء دمياط لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة تمهيداً لعودتهم إلى مسقط رأسهم بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

رحلة صيد حادث تصادم ميناء ميناء دمياط كفر الشيخ حادث البحر المتوسط دمياط

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