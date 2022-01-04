سمير فرج: إيران قادرة على تصنيع السلاح النووي خلال عام | فيديو

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، ضيفا على برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال اللواء سمير فرج، إن قوة السلاح التقليدي في إيران ليست ذات مستوى عالي، لافتا إلى أنها تعتمد على الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن: "إيران قادرة على الحصول على السلاح النووي خلال عام"، متابعا: "إسرائيل لا تخشى إيران ولكنها تخشى من أذرعها في المنطقة، إذا ضربت إسرائيل إيران، سيتسبب حزب الله في لبنان وسوريا في مشكلات كبيرة لها".

