الصغري 5 درجات .. غدا أجواء شديدة البرودة ليلا وضباب على الطرق

تستمر الأحوال الجوية غدا، الخميس، في الاستقرار على جميع أنحاء البلاد، وسط انعدام لفرص سقوط الأمطار على أي من محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، ليلا شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ويكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، خلال ساعات الليل.

ويشهد الطقس غدا، أيضًا نشاط شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 9

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 5

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9