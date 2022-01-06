عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

واتساب
واتساب

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، باستخدام بعض أدوات التطبيق لتعزيز الخصوصية والأمان لخدمة المراسلة الفورية التابعة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مع بداية العام الجديد 2022.

وذكرت صحفية "thesun" البريطانية، أهم 3 إجراءات يمكن لجميع مستخدمي واتساب تفاعيلها لتأمين حساباتهم على المنصة لتفادى خطر الاختراق.

 

تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

قبل الآخرين.. كيفية الحصول على ميزات واتساب الجديدة

 

3 إعدادات مهمة بتطبيق واتساب

 

أولا: قفل واتساب:

يعد قفل واتساب بشكل منفصل وهو أمرا مهما للغاية لجميع المستخدمين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص يستخدم هاتفك أن يفتح التطبيق وقراءة النصوص الخاصة بك، ولتشغيل هذا الإعداد اتبع الخطوات التالية:

- اذهب إلى إعدادات واتساب> ثم انقر فوق خيار الحساب Privacy> ثم اختر الخصوصية Privacy، ومن هنا يمكن تشغيل قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو كلمة مرور بالنسبة لمستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد.

والآن عندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك استخدام بصمة الاصبع المسجلة على جهازك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك مالك الحساب.

 

ثانيا: نصوص الحذف الذاتي في واتساب:

يحتوي واتساب على ميزة تمت إضافتها مؤخرا، والتي تتيح للمستخدمين  حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة فقط، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز الخصوصية ضد المحادثات الجديدة غير الموثوقة، ويمكنك تقغيل إعداد الرسائل المختفية Disappearing Messages تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة دون التأثير على المحادثات السابقة.

ويمكنك ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings>ثم الحساب Account> ثم الخصوصية Privacy، ثم تشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

 

ثالثا: التحقق من خطوتين:

يجب مستخدمي واتساب تفعيل ميزة التحقق من خطوتين، فهي تعد خطوة إضافية للتحقق من رقم الهاتف للمساعدة في إبعاد المتسللين، إذ يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات تطبيق الدردشة، وبمجرد سرقة الحسابات يمكن تنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال، ولتشغيل ميزة التحقق من خطوتين انتقل إلى إعدادات الحساب على واتساب، وتفعيل إعداد التحقق من خطوتين.

واتساب إعدادات واتساب WhatsApp واتس اب خصوصية واتس اب الرسائل المختفية

موضوعات متعلقة

سامسونج تستقبل العام الجديد بأول هاتف يعمل مع أندرويد 12

الأرخص بتقنية 5G لعام 2022.. تعرف على سعر هاتف أوبو الجديد Oppo A96

مساحة تخزين خيالية.. تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 14 المنتظرة

فيفو تطلق سلسلة V23 بخلفية زجاجية كهربائية تغير لونها بضغطة زر

ترشيحاتنا

الخارجية الكازاخية: السلطات ستواصل ضمان حقوق المواطنين وسلامة الأجانب

الإسماعيلى يواصل تدعيم الهجوم بضم الهداف الجامبى “سايكو كونتيه”

أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

دعاء سيدنا موسى للزواج .. مستجاب

لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

السعودية توضح ضوابط تصميم لوحات مرورية مميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ