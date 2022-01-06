لحماية حسابك من الاختراق.. 3 إعدادات "مهمة" تحتاج إلى تغييرها بتطبيق واتساب

نصح خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، باستخدام بعض أدوات التطبيق لتعزيز الخصوصية والأمان لخدمة المراسلة الفورية التابعة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مع بداية العام الجديد 2022.

وذكرت صحفية "thesun" البريطانية، أهم 3 إجراءات يمكن لجميع مستخدمي واتساب تفاعيلها لتأمين حساباتهم على المنصة لتفادى خطر الاختراق.

3 إعدادات مهمة بتطبيق واتساب

أولا: قفل واتساب:

يعد قفل واتساب بشكل منفصل وهو أمرا مهما للغاية لجميع المستخدمين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص يستخدم هاتفك أن يفتح التطبيق وقراءة النصوص الخاصة بك، ولتشغيل هذا الإعداد اتبع الخطوات التالية:

- اذهب إلى إعدادات واتساب> ثم انقر فوق خيار الحساب Privacy> ثم اختر الخصوصية Privacy، ومن هنا يمكن تشغيل قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو كلمة مرور بالنسبة لمستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد.

والآن عندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك استخدام بصمة الاصبع المسجلة على جهازك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك مالك الحساب.

ثانيا: نصوص الحذف الذاتي في واتساب:

يحتوي واتساب على ميزة تمت إضافتها مؤخرا، والتي تتيح للمستخدمين حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة فقط، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز الخصوصية ضد المحادثات الجديدة غير الموثوقة، ويمكنك تقغيل إعداد الرسائل المختفية Disappearing Messages تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة دون التأثير على المحادثات السابقة.

ويمكنك ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings>ثم الحساب Account> ثم الخصوصية Privacy، ثم تشغيل مؤقت الرسائل الافتراضي.

ثالثا: التحقق من خطوتين:

يجب مستخدمي واتساب تفعيل ميزة التحقق من خطوتين، فهي تعد خطوة إضافية للتحقق من رقم الهاتف للمساعدة في إبعاد المتسللين، إذ يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات تطبيق الدردشة، وبمجرد سرقة الحسابات يمكن تنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال، ولتشغيل ميزة التحقق من خطوتين انتقل إلى إعدادات الحساب على واتساب، وتفعيل إعداد التحقق من خطوتين.