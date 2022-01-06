عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يرحمها ويصبر أهلها.. إنجى علاء تنعى مها أبو عوف

صدى البلد

نعت الكاتبة انجى علاء ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

 

وكتبت انجى علاء “ لا حول ولا قوة الا بالله.. الفنانة مها ابو عوف في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها.. انا لله وانا اليه راجعون #مها_ابو_عوف ”. 

txt

مى كساب تنعى الفنان أحمد الحجار والفنانة مها أبو عوف

txt

وفاة مها أبو عوف| صورة نادرة من عقد قرانها على عمر خورشيد

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف». 

انجي علاء عمرو عرفة مها أبو عوف أحمد الحجار المخرج عمرو عرفه خورشيد

موضوعات متعلقة

وفاة مها أبو عوف.. تعرف على ما قالته عن أشرف عبد الباقي ومحمد صبحي

تفاصيل صلاة الجنازة على الراحلة مها أبو عوف

ترشيحاتنا

رئيس المريخ السوداني: أنا أهلاوي ومن الصعب أن نلعب على استاد السلام مرتين

أول تعليق من أحمد مجاهد بعد نهاية فترة رئاسته لاتحاد الكرة

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. ننشر جهود الإمام الطيب لدعم المرأة والطفل واللاجئين

كيفية التخلص من وساوس الشيطان.. خطوات بسيطة اغتنمها

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

في عيد ميلادها.. جنات تشدو بأغاني الزمن الجميل في صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ