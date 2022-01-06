ربنا يرحمها ويصبر أهلها.. إنجى علاء تنعى مها أبو عوف

نعت الكاتبة انجى علاء ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتبت انجى علاء “ لا حول ولا قوة الا بالله.. الفنانة مها ابو عوف في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها.. انا لله وانا اليه راجعون #مها_ابو_عوف ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».