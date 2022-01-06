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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد المركز التكنولوجى بالخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية المركز التكنولوجى بمدينة الخصوص وذلك بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للاطمئنان على منظومة العمل بالمركز التكنولوجى وإزالة اى معوقات به.

وأشادت نائب محافظ القليوبية بالمجهود المبذول في المركز وأكدت علي أنها ستقوم بإصدار توجيهاتها بتواجد سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة قريبا بالخصوص لتصل إلي الأماكن البعيدة لتقديم الخدمات مباشرة للجمهور.
واضافت أن الهدف من المراكز التكنولوجية المتنقلة هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
واكدت نائب محافظ القليوبية حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أن المركز التكنولوجى بالخصوص تم تشغيلة تجريبيا يوم 12 ديسمبر العام الماضى وذلك بعد إنتهاء فترة التدريب للعاملين بالمركز من خلال المدربين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

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