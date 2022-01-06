بسبب زرعة برسيم.. شاب يقتل والده ويصيب شقيقه بأسيوط

لقي أب مصرعه وأصيب نجله في مشاجرة عائلية بالسلاح الناري بسبب خلاف على محصول البرسيم بالأرض الزراعية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط باسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية ووقوع حالة وفاة ومصاب.



انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة الأولية تبين وقوع مشاجرة بالسلاح الناري بقرية الحواتكه بمركز منفلوط بين أشقاء وقام الجاني "عبدالنبي.ر" بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل والده "رزق.م.س"، وإصابة شقيقه"حماده" 18 عامًا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى منفلوط، وتحرير المحضر اللازم.