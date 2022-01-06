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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عيار 24 .. بي ام دابليو تخطف الانظار بترقيات ذهبية |صور

عيار 24 .. بي ام
عيار 24 .. بي ام دابليو تخطف الانظار بترقيات ذهبية

تمتلك شركة بي إم دابليو الالمانية تاريخ عريق في عالم السيارات، حيث تمكنت من إنتاج حزمة متنوعة من المركبات القوية، بين إطلالة الهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز SUV، وأيضا فئة السيدان الشهيرة.

ومن بين هذه المركبات التي تنتمي إلى تلك الفئة، هي النسخة بي إم دبليو E28 الفئة الخامسة، ولكن يبدو ان عشاق تعديلات السيارات وعلامة BMW الرائدة، ارادوا أن يقدموا شيء مبهر للغاية، وذلك بعد أن أضاف مالك أحد سيارات هذا الطراز ترقية رائعة خاطفة للأنظار بشكل لا يصدق.

عيار 24 .. بي ام دابليو تخطف الانظار بترقيات ذهبية

ظهرت السيارة المعدلة عبر قناة Hand Built Cars المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث استعرضت السيارة بي إم دبليو E28، والتي جاءت بابداع من مالك السيارة ورسام السيارات المخضرم كولن بيكر.

وتمتعت السيارة بتعديلات مذهلة تجعلها درة فريدة في عالم السيارات، وذلك بعد أن تمتعت بعدة لمسات من الذهب عيار 24، وظهرت تلك الترقيات اسفل عظاء المحرك بشكل كبير، والذي يستطيع انتاج قوة قدرها 500 حصانا مع شاحن توربيني.

كما تمتعت السيارة المعدلة بطلاء خارجي من اللون الارجواني الانيق، بينما ارتكزت على جنوط رياضية ذات حواف فضية اللون ونجمة خماسية الاضلاع باللون الاسود، مع تطعيمات باللون الذهبي، بالاضافة إلى استخدام شرائط بهذا اللون بالناحية الجانبية والخلفية من السيارة، مع حواف ذهبية تزين الشبكات الامامية وناحية المصابيح الدائرية ايضا.

بي ام دابليو بي ام دابليو الالمانية شركة بي ام دابليو شركة بي ام دابليو الالمانية BMW بي إم دبليو E28

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