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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات أسرية.. أم تشعل النار في جسد ابنتها بالغربية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، واقعة اشتعال النار بفتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها حال إعداد الطعام، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى بطنطا للعلاج.

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطاراً من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول فتاة تدعى "خ س أ " ١٧ سنة مصابة بحروق شديدة وفي حالة سيئة، وتم احتجازها بقسم الحروق.

وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النار بها وحرقها أثناء وقوفها أمام البوتاجاز نتيجة حدوث خلاف بينهما.

باشرت النيابة العامة للتحقيق  وأمرت  بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، وتم استدعاء الأم لاستجوابها والتي نفت التهمة مؤكدة أن نار البوتاجاز اشتعلت في جسد ابنتها بشكل مفاجئ أثناء وقوفها لإعداد الطعام، وتم احتجازها لحين ورود التحريات حول الواقعة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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