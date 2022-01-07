عادة لم تنقطع.. 8 مشاركات للرئيس السيسي في عيد الميلاد

أبرز تصريحاته

شارك الرئيس السيسي، أمس، في احتفالية عيد الميلاد المجيد، المقامة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ الرئيس، أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس السيسي: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي، في قداس عيد الميلاد، خلال السطور التالية:

مظاهر الترحيب

في البداية استقبل البابا تواضروس الثاني، والأساقفة المشاركين له في الصلاة، الرئيس السيسي لدى وصوله، عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

شهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، وحرص الرئيس على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

تهنئة الرئيس

وقال الرئيس السيسي: "مش عايز آخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل".

وأضاف الرئيس السيسي: "مش هطول عليكم، عايز أقولكم أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلمه مع بعض مع بعض كلنا".

وتابع الرئيس السيسي: "أوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا لان ده مش هينتهى، خاصة كل ما هنكمل وهننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم".

وأكد: "عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا".

الجمهورية الجديد

وأوضح الرئيس: "الطريق اللي بدأناه زى ما بنقول وسمعتم يمكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسع لنا كلنا دون أى فرق وتمييز، نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، والجمهورية الجديدة، هي جمهورية الحلم والأمل، والعلم والعمل، وهي الجمهورية القادرة وليست الغامشة، والمسالمة وليست المستسلمة".

وتعتبر مشاركة الرئيس السيسي، في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، عادة لم تنقطع منذ توليه المسئولية عام 2014، وحرصه الدائم على تأكيد الترابط بين النسيج الوطني وجموع الشعب المصري، ونستعرض خلال السطور التالية، مشاركات الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد.

المشاركة الأولى

كانت في عام 2015، عندما زار الرئيس السيسي، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 6 يناير، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وفاجئ الرئيس السيسي، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحضوره، ما جعله يقطع الصلاة من أجل الترحيب بالرئيس.

وقال الرئيس السيسي في هذه الاحتفالية، إنه كان من الضروري الحضور لكي أقدم لكم التهاني قائلا: كان من الضروري أجي عشان أقولكم كل سنة وانتم طيبين، وأرجو ألا أكون قد قطعت عليكم صلواتكم".

المشاركة الثانية

كانت في 6 يناير 2016، حيث زار الرئيس السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئية للأقباط ومشاركتهم في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتعهد وقتها للبابا تواضروس بترميم جميع الكنائس التي احترقت.

المشاركة الثالثة

وفي 6 يناير عام 2017، شارك الرئيس السيسي، في احتفالات عيد الميلاد، حيث زار الكاتدرائية، لتقديم التهنئة كعادته التي بدأتها في 2015، وأكد الرئيس أن العام القادم سيمر على الكاتدرائية 50 عاما، وستكون في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر.

المشاركة الرابعة

كانت الزيارة الرابعة في 6 يناير 2018، وشارك الرئيس السيسي في احتفالات عيد الميلاد وكانت في الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، خلال الافتتاح الجزئي لها، كما وعد في احتفالات العام العام السابق، وقدم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

المشاركة الخامسة

هذه الزيارة كانت في 6 يناير 2019، وفيها افتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والاحتفال تهنئة الرئيس السيسي للبابا تواضروس الثاني.

المشاركة السادسة

جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 6 يناير 2020، وشارك الرئيس في احتفالات عيد الميلاد، وقدم التهنئة للأقباط.

المشاركة السابعة

كانت هذه المشاركة في 6 يناير 2021، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا، جاءت مشاركة الرئيس من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وهو ما يؤكد حرصه على المشاركة والتهنئة، رغم الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا.

المشاركة الثامنة

كانت مشاركة الرئيس السيسي في احتفال أمس، هي الثامنة، وزار الرئيس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم التهنئة إلي البابا تواضروس الثاني وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكانت أبرز تصريحاته: "نبني الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وهي جمهورية الحلم والأمل، والعلم والعمل، و الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، والمسالمة وليست المستسلمة".