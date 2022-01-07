أمانة مستقبل وطن بالمنتزه تزور كنائس شرق الإسكندرية للاحتفال بعيد الميلاد.. صور

نظمت أمانة قسم المنتزة ثان بأمانة الإسكندرية لحزب مستقبل وطن وبحضور النائب إيهاب أبوكليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، زيارة إلى مجموعة من الكنائس شرق الإسكندري لمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وللتأكيد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه، حيث ضمت الزيارة أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمنتزة وكان في استقبالهم، وفد من رجال الكنائس التي تم زيارتها.

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وخلال زيارة النائب إيهاب أبوكليلة، على رأس وفد من قيادات حزب مستقبل وطن في المنتزة، شرق الإسكندرية، تقدم أبوكليلة بخالص التهنئة القلبية إلى جميع القساوسة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عزوجل أن أن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أبوكليلة على الدور الذي تلعبه الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع أبناء مصر، وأعرب عن أمنياته بأن تكون هذه المناسبة الغالية على كل المصريين فرصة لنشر المحبة والسلام والتسامح بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أن مصرنا الحبيبة تعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد لبناء الوطن وترسيخ مبدأ المواطنة.

شارك في الزيارة المهندس رمضان حسين، أمين قسم المنتزة ثان بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، وحسن ذوق، الأمين المساعد بالقسم، و أحمد بسيوني أمين الإعلام، و أحمد الشناوي، مدير مكتب النائب.