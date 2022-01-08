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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى نهاية الأسبوع.. أخر موعد للتقديم لمنحً الماجستير خارج مصر

البحث العلمى
البحث العلمى

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جنيف بأن هناك فرص متاحة لدراسة الماجستير فى إطار برنامج Erasmus  فى مجال ” علم المعلومات الجغرافيا ورصد الأرض من أجل وضع النماذج والإدارة البينية” والذى سوف يبدأ فى سبتمبر 2022 علمًا بأن باب التقديم مفتوح حتى 14 يناير2022.


وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 14 يناير 2022 ، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.itc.nl/news/2021/9/85588/erasmus-msc-gem-programme-welcomes-first-batch-of-students-2021-2023


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن منحً  لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الماجستير  في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية ) .

واشارت إلى أن شروط التقدم للمنح :

 

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه 
- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات
- الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه سابقاً وفقا لأعلى  درجات في  البكالوريوس
- المواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .


بينما بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :  

- الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر )  . 

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الماجستير ( لأعضاء هيئة التدريس – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات  )   باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .


- كما يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu
    

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واوضحت أن الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :-

- أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه  .

- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات .

- الطلاب الحاصلين على درجه البكالوريوس على ذات المنحه سابقاً وفقا لأعلى  درجات في  البكالوريوس .

- المواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى اعضاء هيئة التدريس و الذين ليس لهم جهة عمل بالوطن .

- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر –  الدور الرابع .

- لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني .   

- أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   20 / 1  /  2022 .

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