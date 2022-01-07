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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

صدى البلد

تشهد كثير من الأسر نموذجين للآباء، أولهما بخيل في الانفاق على أبنائه إلى درجة الشح والحرمان، بحجة الخوف عليهم من مخاطر الإسراف والبذخ التي قد تعرضهم للفساد والانحراف، بينما النموذج الآخر كريم معطاء ينفق على أبنائه دون حساب حتى لا يشعروا بالحرمان، فلا يرفض لهم طلبا أبدا، سواء بمنحهم هبات أو مكافآت أو قروض، وربما أدى ذلك الكرم الحاتمي إلى تدليل الأبناء وفسادهم وانحرافهم في بعض الأوقات.

إلا أن بعض الأبناء بعد الزواج والتخلص من سلطة الأبوين، ربما يتعامل بقسوة مع أحدهما، وينحاز للآخر نتيجة بعض الذكريات المؤلمة التي يذكرها لهذا الطرف، في ظل الصورة الذهنية السيئة الملتصقة داخلة ضد هذا الطرف، وهو ما حدث في الغربية.

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الزوجة الثانية كلمة السر.. طبيبة وشقيقتها تقتلان والدهما بالسب والقذف

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وفاة مسن بأزمة قلبية

شهدت قرية شنرة البحرية التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، حادثا مأساويا، تجردت فيه طبيبة صاحبة مركز تجميل وشقيقتها، من مشاعر الرحمة والإنسانية، حينما اعتدتا على والدهما بالسب والقذف بسبب زواجه بعد وفاة أمهما، خوفا على الميراث، ما أدى إلى وفاته بالسكتة القلبية، خاصة بعدما اتهمتاه بالزنا، أثناء تواجده رفقة زوجته في المنزل.

تفاصيل الواقعة

بعد وفاة زوجته، شعر الأب بالوحدة، في ظل إنشغال ابنتيه بحياتهما الخاصة، حيث يعيش وحيدا، وقرر أن يستكمل الحياة مع زوجة ترعاه بعد أن بلغ 60 عاما، إلا أن مفاجأة كانت في انتظاره.

رفضت نجلتاه زواجه بعد وفاة والدتهما، خوفا على الميراث، فلم يتحمل والدهما- عم أحمد- أسلوب ابنتيه، بعد أن تعدت إحداهن عليه بالسب والقذف، وتبعتها الأخرى، ودخل في أزمة قلبية أودت بحياته.

 

تحرك أمني

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى طنطا الجامعى، بوصول أحد الأشخاص يبلغ من العمر 60 سنة، جثة هامدة، إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب وهبوط بالدورة الدموية.

اللواء هاني عويس

وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة بنات المجنى عليه، وفقا لما جاء بأقوال الزوجة بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة، حيث تعدتا عليه بالسب والقذف ونهرتاه بسبب زواجه بعد وفاة والدتهما، وأن هناك سابقة مشاكل بينهما ومحاضر، وصدر له قرار تمكين من المحامي العام باستلام الشقة.

وحرر المحضر رقم 171 اداري قسم ثان طنطا ، وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

شهود العيان

وقال شهود عيان، إن ابنتي الضحية دخلتا على والدهما الشقة بعدما تزوج عقب وفاة والدتهما، وافتعلتا أزمة وادعيتا تواجد والدهما مع سيدة لممارسة الرذيلة، الأمر الذي جاء على خلاف الحقيقة.

وأضاف أحد الجيران، أن الدافع لذلك أنهما رافضتان لزواجه رغم علم جميع الأهالي بزواجه، قائلا: «هو كان شخص كويس وحافظ القرآن، والناس كلها زعلانه عليه»، متابعا: «البنتين طلبوا النجدة على أساس إنها غريبة عنه، لكن راحوا الشقة وفوجئ الظابط إنه معاه قسيمة زواج وكل أموره تمام، فما كان من الشقيقتين إلا تناوبا الاعتداء بالسب على الضحية، حتى انفعل ودخل بأزمة صحية وتوفى أمامهما»، وأردف الجار، أن الضحية لم يتوقع ذلك، على الرغم من وجود خلافات سابقة مع بناته.

 

الزوجة تتهم بنات زوجها بالتسبب في مصرعه  

وفور وصول جثة الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي، تم تحرير محضر برقم 171 إداري قسم ثان طنطا، وبإخطار النيابة؛ أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

واتهمت زوجة الضحية، ابنتيه، بالتسبب في وفاته، حسب ما جاء بأقوالها بالمحضر والتحقيقات؛ بسبب تعديهما عليه بالسب والقذف، واتهامهما له بالزنا، وهو ما تسبب في انفعاله، فلم يتحمل قلبه ومات.

وتابعت الزوجة، أن هناك خلافات سابقة بين زوجها وبناته، وتوجد محاضر بين الطرفين، وصدر له قرار تمكين من المحامي العام باستلام الشقة، وهو ما أشعل النار في صدر البنات.

طلبا له النجدة مات قهر ا طبيبة وشقيقتها اتهمت طبيبة الزنا سلطة الأبوين زواج الأب

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