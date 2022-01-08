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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تربية الإنسان كما جاء بالقرآن».. كتاب جديد للدكتور مصطفى سعفان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً للدكتور مصطفى سعفان، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، كتاب جديد بعنوان (تربية الإنسان كما جاء في القرآن «جزء تبارك» وكيفية التطبيق في المدارس) عن دار المثقفون العرب للنشر والتوزيع.

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وفي هذا الكتاب، يضع الكاتب بين يديك أهم مشكلات العصر الحالي، وسبل الحل والعلاج بشكل تربوي استمد واستقى الكاتب أسسها من القرآن الكريم وتحديداً جزء تبارك لكل جوانب التربية الإنسانية؛ العقلية والعقدية والروحية الوجدانية والأخلاقية والاجتماعية والجسدية والاقتصادية، موضحاً أحكامها وضوابطها الشرعية وكيفية تطبيقها بشكل تربوي سليم في المدرسة.


وقال المؤلف الدكتور مصطفى سعفان، إن مجتمعنا الحالي يعاني من مشاكل كثيرة أبعد ما تكون عن الإسلام وتعاليمه السمحة وانصرف الناس عن ذلك ولكن بصورة أكثر حداثة، وكما جاء الإسلام قديماً لإنارة دروب الهداية وإرشاد الناس إلى الطريق القويم، فإنه لمن الجدير بنا اليوم أن نلتزم بأحكامه، ونتمثله في جميع شئون حياتنا، وخصوصاً في تربية النشء.

 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى سعفان، حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية من كلية التربية جامعة كفر الشيخ.

كفر الشيخ كتاب جديد السوشيال ميديا القران الكريم الثقافة جامعة كفر الشيخ معرض القاهرة

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