لهذه الأسباب يتم إجراء عملية تجميد البويضات للعذراء

عملية تجميد البويضات للعذراء قد تكون خيارًا جيدا عندما تواجه العذراء مشاكل في الرحم أو وجود أورام تستدعي إزالة المبيضين، أو بسبب تأخر سن الزواج والخوف من ضعف نسبة حدوث الحمل، وهناك بعض الفتيات تكون غير مستعدة للحمل الآن وترغبين في التأكد من أنك تستطيعين الحمل فيما بعد.

تجميد البويضات للعذراء



وعلى العكس من تجميد البويضات المخصبة (حفظ الأجنة بالتبريد)، لا يتطلب تجميد البويضات نطافًا لأن البويضات لا تكون مخصبة قبل تجميدها. ستحتاجين، على الرغم من ذلك، كما هو الحال مع تجميد الأجنة إلى استخدام عقاقير للتخصيب لزيادة تبويضك حتى يمكنك إنتاج عدة بويضات لاستعادتها.



وقد تضع تجميد البويضات للعذراء في الاعتبار إذا كانت لديك حالة أو ظروف يمكنها التأثير على خصوبتك، وقد يشمل هذا فقر الدم المنجلي، أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.



وقد تحتاج تجميد البويضات للعذراء عند الحاجة إلى معالجة السرطان أو مرض آخر يمكنه التأثير على قدرة الفتاة على الحمل، وبعض العلاجات الطبية، مثل: الإشعاع أو العلاج الكيماوي، والتي قد تضر بخصوبة، مما يجعل تجميد البويضات قبل العلاج يمكنك من الحصول على أطفال من صلبك فيما بعد.

تجميد البويضات للعذراء



ويحدث تجميد البويضات للعذراء في المختبر، يفضل البعض عندما يمرون بالإخصاب في المختبر تجميد البويضات على تجميد الأجنة لأسباب دينية أو أخلاقية، وللفتيات اللاتي ترغبن في حفظ بويضات صغيرة الآن لاستخدامها مستقبلًا، فإن حفظ البويضات في سن صغيرة قد يساعدك على الحمل عندما تكونين مستعدة.



ويتم تجميد البويضات للعذراء بعدة خطوات متعددة، منها :



- تنبيه المبيضين :

ويتم فيها استخراج البويضات ومن ثمَّ تجميدها، ويعتمد تنبيه المبيضين في الحصول على هرمونات اصطناعية لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة، بدلاً من البويضة الواحدة التي تخرج شهريًا . وتتضمن الأدوية التي قد تحتاجين إليها:



- أدوية تحفيز المبيض، يمكن حقن دواء مثل فوليتروبين ألفا أو بيتا (Follistim AQ، وGonal-f) أو مينوتروبين (Menopur).

- أدوية منع التبويض المبكر، قد يصف طبيبك ناهض الهرمون المطلق لموجِّهة الغدد التناسلية عن طريق الحقن مثل أسيتات ليوبرولين (Lupron Depot) أو مناهض - الهرمون المطلق لموجِهة الغدد التناسلية مثل سيتروريليكس (Cetrotide).



وأثناء الخضوع للعلاج، سيراقب الطبيب حالتك، وسوف تخضع الفتاة إلى اختبارات الدم لقياس مدى استجابتك ادوية تحفيز المبيض، وعادةً ما ترتفع مستويات هرمون الإستروجين، وتبقى مستويات البروجسترون منخفضة حتى بعد الإباضة.



وسوف تتضمن زيارات المتابعة أيضًا تصوير المهبل بالموجات فوق الصوتية، وهو إجراء يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صورة للجزء الداخلي من المبيضين، وذلك لمراقبة تطور الأكياس المملوءة بالسوائل حيث تنضج البويضات (الجريبات).



وعندما يكون المبيض جاهز لإطلاق البويضات، بعد 10 إلى 14 يومًا بوجه عام، يمكن أن تساعد حقن موجِهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (Pregnyl و Ovidrel) أو أي دواء آخر على نضوج البويضات.



- استخراج البويضات :

ويتم استخراج البويضات تحت تأثير التخدير، وعادة يكون في عيادة الطبيبة أو المستوصف، وهناك نهج موحد وهو الشفط بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، وخلاله يتم إدخال مسبار تصوير بالموجات فوق الصوتية داخل المهبل لتحديد الجريبات.

ثم توجه إبرة بدفعها خلال المهبل، ثم إلى داخل الجريبات. ويستخدَم جهاز امتصاص متصل بالإبرة حتى يتم استخراج البويضة من المبيض، و يمكن إزالة العديد من البويضات، وتوضح الدراسات أنه كلما استخرجنا ما يصل إلى 15 بويض بكل دورة، تحسنت فرص الإنجاب، وبعد استخراج البويضة، يمكن أن تشعر المرأة بتشنج، وقد يستمر الشعور بالانتفاخ أو الضغط لأسابيع لأن المبيضين سيظلان متضخمين.



- التجميد :

وبعد الحصول على البوَيضات غير المخصبة بفترة قصيرة، تخضع للتبريد لدرجات حرارة أقل من الصفر للاحتفاظ بها للاستعمال في المستقبل؛ حيث إن تركيبة البوَيضة غير المخصبة تزيد من صعوبة تجميدها قليلًا وحدوث حمل ناجح مقارنة بتركيبة البويضة المخصبة (الجنين).



وتعتبر العملية المستخدمة غالبًا لتجميد البويضات تسمى التبريد السريع، وتستخدَم تركيزات عالية من مواد تساعد على الحد من تكون البلورات الجليدية (واقيات مخاطر التجمد) بالإضافة إلى التبريد السريع خلال عملية التجميد.