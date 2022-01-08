عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لهذه الأسباب يتم إجراء عملية تجميد البويضات للعذراء

تجميد البويضات للعذراء
تجميد البويضات للعذراء

عملية تجميد البويضات للعذراء  قد تكون خيارًا جيدا عندما تواجه العذراء مشاكل في الرحم أو وجود أورام تستدعي إزالة المبيضين، أو بسبب تأخر سن الزواج والخوف من ضعف نسبة حدوث الحمل، وهناك بعض الفتيات تكون غير مستعدة للحمل الآن وترغبين في التأكد من أنك تستطيعين الحمل فيما بعد.

 

تجميد البويضات للعذراء

وعلى العكس من تجميد البويضات المخصبة (حفظ الأجنة بالتبريد)، لا يتطلب تجميد البويضات نطافًا لأن البويضات لا تكون مخصبة قبل تجميدها. ستحتاجين، على الرغم من ذلك، كما هو الحال مع تجميد الأجنة إلى استخدام عقاقير للتخصيب لزيادة تبويضك حتى يمكنك إنتاج عدة بويضات لاستعادتها.

 

هل يتسبب لقاح كورونا أثناء الحمل فى الولادة المبكرة؟.. دراسة توضح

أوجاع الحمل الشائعة .. تدابير الرعاية المنزلية والصحية .. طرق تخفيف آلام الجسم .. أطباء : يجب تغييرعادات الأكل والشرب الى حصص صغيرة


وقد تضع تجميد البويضات للعذراء في الاعتبار إذا كانت لديك حالة أو ظروف يمكنها التأثير على خصوبتك، وقد يشمل هذا فقر الدم المنجلي، أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وقد تحتاج تجميد البويضات للعذراء عند الحاجة إلى معالجة السرطان أو مرض آخر يمكنه التأثير على قدرة الفتاة على الحمل، وبعض العلاجات الطبية، مثل: الإشعاع أو العلاج الكيماوي، والتي قد تضر بخصوبة، مما يجعل  تجميد البويضات قبل العلاج يمكنك من الحصول على أطفال من صلبك فيما بعد.

تجميد البويضات للعذراء


ويحدث تجميد البويضات للعذراء في المختبر،  يفضل البعض عندما يمرون بالإخصاب في المختبر تجميد البويضات على تجميد الأجنة لأسباب دينية أو أخلاقية، وللفتيات اللاتي ترغبن في حفظ بويضات صغيرة الآن لاستخدامها مستقبلًا، فإن حفظ البويضات في سن صغيرة قد يساعدك على الحمل عندما تكونين مستعدة.

ويتم تجميد البويضات للعذراء بعدة خطوات متعددة، منها :

- تنبيه المبيضين :
 ويتم فيها استخراج البويضات ومن ثمَّ تجميدها، ويعتمد تنبيه المبيضين في الحصول على هرمونات اصطناعية لتحفيز المبايض على إنتاج بويضات متعددة، بدلاً من البويضة الواحدة التي تخرج شهريًا . وتتضمن الأدوية التي قد تحتاجين إليها:


- أدوية تحفيز المبيض، يمكن حقن دواء مثل فوليتروبين ألفا أو بيتا (Follistim AQ، وGonal-f) أو مينوتروبين (Menopur).
- أدوية منع التبويض المبكر، قد يصف طبيبك ناهض الهرمون المطلق لموجِّهة الغدد التناسلية عن طريق الحقن مثل أسيتات ليوبرولين (Lupron Depot) أو مناهض - الهرمون المطلق لموجِهة الغدد التناسلية مثل سيتروريليكس (Cetrotide).

وأثناء الخضوع للعلاج، سيراقب الطبيب حالتك، وسوف تخضع الفتاة إلى اختبارات الدم لقياس مدى استجابتك ادوية تحفيز المبيض، وعادةً ما ترتفع مستويات هرمون الإستروجين، وتبقى مستويات البروجسترون منخفضة حتى بعد الإباضة.

وسوف تتضمن زيارات المتابعة أيضًا تصوير المهبل بالموجات فوق الصوتية، وهو إجراء يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صورة للجزء الداخلي من المبيضين، وذلك لمراقبة تطور الأكياس المملوءة بالسوائل حيث تنضج البويضات (الجريبات).

وعندما يكون المبيض جاهز لإطلاق البويضات، بعد 10 إلى 14 يومًا بوجه عام، يمكن أن تساعد حقن موجِهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (Pregnyl و Ovidrel) أو أي دواء آخر على نضوج البويضات.

- استخراج البويضات :
ويتم استخراج البويضات تحت تأثير التخدير، وعادة يكون في عيادة الطبيبة أو المستوصف، وهناك نهج موحد وهو الشفط بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، وخلاله يتم إدخال مسبار تصوير بالموجات فوق الصوتية داخل المهبل لتحديد الجريبات.

ثم توجه إبرة بدفعها خلال المهبل، ثم إلى داخل الجريبات. ويستخدَم جهاز امتصاص متصل بالإبرة حتى يتم استخراج البويضة من المبيض، و يمكن إزالة العديد من البويضات، وتوضح الدراسات أنه كلما استخرجنا ما يصل إلى 15 بويض بكل دورة، تحسنت فرص الإنجاب، وبعد استخراج البويضة، يمكن أن تشعر المرأة بتشنج، وقد يستمر الشعور بالانتفاخ أو الضغط لأسابيع لأن المبيضين سيظلان متضخمين.

- التجميد :
وبعد الحصول على البوَيضات غير المخصبة بفترة قصيرة، تخضع للتبريد لدرجات حرارة أقل من الصفر للاحتفاظ بها للاستعمال في المستقبل؛ حيث إن تركيبة البوَيضة غير المخصبة تزيد من صعوبة تجميدها قليلًا وحدوث حمل ناجح مقارنة بتركيبة البويضة المخصبة (الجنين).

وتعتبر العملية المستخدمة غالبًا لتجميد البويضات تسمى التبريد السريع، وتستخدَم تركيزات عالية من مواد تساعد على الحد من تكون البلورات الجليدية (واقيات مخاطر التجمد) بالإضافة إلى التبريد السريع خلال عملية التجميد.

البويضات تجميد البويضات تجميد البويضات للعذراء إزالة المبيضين الحمل تجميد الأجنة العلاج الكيماوي السرطان

موضوعات متعلقة

إفرازات العين لحديثي الولادة.. توجه للطبيب فورا في هذه الحالة

حصاد مبادرة الكشف عن حديثي الولادة.. مسح سمعي لـ 2.3 مليون طفل

مقارنة بالطبيعية.. صحة النواب: نسبة الولادة القيصرية في مصر تصل لـ90 %|فيديو

حيل منزلية لعلاج المغص عند حديثي الولادة

ترشيحاتنا

مساعد وزير التنمية المحلية لـ صدى البلد..الدورة الاولى للقيادات النسائية في المحافظات بين 30-40 عاما..و تكليف رئاسى بتدريب 200 قيادة محلية في الأكاديمية الوطنية.. ومنح السفر للخارج مخصصة لـ الأوائل

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 8 يناير 2022

تحويل تل أبيب وحيفا لجهنم برا وجوا.. مسؤول إيراني يهدد إسرائيل

ماذا يفعل المأموم لو أخطأ وسجد بدلا من أن يركع وقام الإمام من الركوع؟

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين إلى محافظتي أسوان والإسكندرية

2 مدربين حراس مرمي .. رجاء خاص من ميدو لـ مسؤولي اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

ارتفاع عدد وفيات حادث طريق طور سيناء أبو رديس لـ 17

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ