عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ 3متهمين والمشدد 15 عاما لاثنين في خلية داعش إمبابة

محاكمة
محاكمة

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ٣ متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة».

كما عاقبت المحكمة متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما وقضت ببراءة ٧ متهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.

اعترافات معتز توفيق في التخابر مع داعش: حاولت إرسال 10 آلاف جنيه ومعلومات لـ عناصر في سيناء | خاص

سوريا تسلم العراق 50 إرهابيا منتمين لتنظيم «داعش»

يواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ محاكم طرة السجن المؤبد داعش إمبابة داعش المؤبد

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ داعش عين شمس إلى 15 فبراير

تأجيل محاكمة 11 متهما بأحداث الذكري الثالثة للثورة لجلسة 13 فبراير للمرافعة

تأجيل إعادة محاكمة 17 متهما بـ"اقتحام قسم العرب"

المرور تعيد فتح 3 طرق رئيسية بعد زوال الشبورة ووضوح الرؤية

بعد ساعات من إغلاقه.. فتح طريق شبرا - بنها الحر أمام السيارات

إغلاق 4 طرق بمختلف المحافظات بسبب الشبورة.. محور 30 يونيو وبورسعيد - دمياط الأبرز..والمرور يقدم نصائح هامة لقائدي السيارات

المرور: إغلاق طريق بورسعيد - دمياط بسبب الشبورة

إغلاق طريق شبرا - بنها الحر أمام حركة السيارات

ترشيحاتنا

أسماء أشهر الملكات الفرعونية في الحضارة المصرية

استعدادا لمنتدى شباب العالم.. مناقشة تأثير "كورونا" على أهداف التنمية المستدامة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

بوتين يبحث مع قادة بيلاروسيا وأرمينيا سبل وقف التوتر في كازاخستان

الاتحاد السكندري يتعاقد مع ديارا مدافع منتخب الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

السعودية.. متحدث الصحة: الوضع أمن من الجانب التعليمي والصحي

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء تعلمها القيادة.. موظفة تطيح بطالبتين داخل جامعة القاهرة

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ