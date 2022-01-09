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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم أكبر .. هوندا تكشف النقاب عن سكوتر SH 350i |صور

هوندا تكشف النقاب
هوندا تكشف النقاب عن سكوتر SH 350i

تمكنت شركة هوندا اليابانية أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب وسط عالم المحركات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، سواء كانت في مجال تصنيع السيارات، أو الدراجات النارية ايضا.

حيث استطاع الصانع الياباني المخضرم تقديم العديد من الموديلات الخاصة بعالم الدراجات النارية، وتصدر المشهد في العديد من السباقات العالمية بدراجات هوندا الشهيرة.

وتواصل شركة هوندا من تعزيز تواجدها في هذا المجال بالدفع بفشة اخرى من عائلة "سكوتر" الشهيرة، والتي تلاقي اقبال كبير وخاصة وسط فئة الشباب، حيث كشف عن نسختها الجديدة SH 350i.

 

هوندا تكشف النقاب عن سكوتر SH 350i

 

يستمد سكوترهوندا SH 350i قوته من محرك رباعي الاسطوات من اسطوانة واحدة، سعة 330 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 21.5 كيلووات/29.2 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 31.5 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى لهذه الدراجة إلى 134 كيلومتر في الساعة.

وتقدم هوندا سكوتر SH 350i الجديد باطلالة مميزة، مع عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع العديد من الطرق، بينما تتمتع الجنوط الداخلية باطار من اللون الاحمر، سواء كانت بالناحية الامامية او الخلفية.

أما عن الطلاء الخارجي لـ سكوتر هوندا SH 350i، فجاء بمزيج من اللون الرمادي الخافت والاحمر، مع مقد من الجلد، ومصابيح امامية متعددة المقاطع، بالاضافة إلى مرايات جانبية ثنائية، كما تقدم هوندا اصدارين من دراجتها SH 350i باسم Matt Blacky Grey Metallic و Pearl Falcon Grey.

هوندا شركة هوندا شركة هوندا اليابانية الصانع الياباني سكوتر SH 350i

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