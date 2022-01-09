شاهد... استعراض الأداء للسيارة فيراري SF90 سترادال

نشرت قناة فيراري،، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، استعرضت من خلاله قدرات النسخة SF90 سترادال، حيث ظهرت السيارة وهي تستعرض قوتها على الطرق الملحية، إلى جانب الإطلالة المميزة التي تنفرد بها تلك النسخة.

قدرات السيارة فيراري SF90 سترادال

وتعتمد فيراري SF90 سترادال على محرك ثماني الإسطوانات طراز V، سعة 4000 سي سي، توين تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء.

بينما تصل القوة الإجمالية للسيارة حوالي 986 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، عندما تحصل السيارة على دعم الثلاثة محركات كهربائية، وأظهرت السيارة قدرات الانطلاق عبر سرعة قصوى بلغت 306 كيلومتر في الساعة، ولكن يبدو أن هذه السرعة لم تكن بالقدر الكافي، حيث تشير بعض التقارير عن وصول السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كيلومتر في الساعة.

وجاءت السيارة فيراري SF90 سترادال وهي تستعرض قدراتها القوية من خلال هذا المقطع، والذي سلط الضوء على امكانياتها الخاصة بالتسارع والانطلاق، إلى جانب روح المناورة الواضحة، والامكانيات الرياضية سواء كانت خاصة بالتصميم او التجهيزات الفنية.

وتتمتع السيارة فيراري SF90 سترادال بتصميم خارجي مفعم بالقوة، وظهر ذلك من مقدمة السيارة التي تحمل الكثير من مظاهر الشراسة، إلى جانب منظومة العادم المزدوجة، والعجلات الرياضية القوية والتي دعمت بجنوط انيقة من فيراري، بالإضافة إلى سبويلر انيق، وزعنفة القرش الخلفية، مع الموجات الانسايبية التي تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.