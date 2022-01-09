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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منارة تدعم الفن الراقي.. معلومات لا تعرفها عن مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقترب جامعة القاهرة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية بالجامعة .

وفى هذا التقرير ننشر لكم معلومات عن مسرح دولت أبيض  بالمدينة الجامعية بالجامعة قبل افتتاحه .

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1- يعد مسرح دولت أبيض أحد المشروعات الثقافية الكبرى التي تنفذها الجامعة ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي. 

2- مسرح دولت أبيض يقام على مساحة 2450 مترا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات vip، وصالتي عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و 600 كرسي .

3- تم وضع حجر أساس مشروع مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية في مايو 2020

4- مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض" .

و الجدير بالذكر أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية أولت جامعة القاهرة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة، واكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

جامعة القاهرة مسرح دولت أبيض المدينة الجامعية النشاط المسرحي المسرح العربي

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