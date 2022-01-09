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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،  ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجها محددا بأن تكون هناك آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي للعاصمة الإدارية، والذي بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، فسيتم  الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح بموجبه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة وتشغيل المرافق بصفة عامة.

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وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى أهداف منظومة إدارة وتشغيل شبكتي الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ترتكز على تقديم خدمة متميزة فائقة، من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى الاستعانة بأفضل التكنولوجيا المتاحة لزيادة كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على سرعة توقيع العقود بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وكل من شركة نقل الكهرباء المختصة، وشركة توزيع الكهرباء؛ لإدارة المنظومة خلال هذه الفترة. 

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