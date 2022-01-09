إنفينيكس تكشف مواصفات هاتفها الجديد Infinix Note 11 وهذا سعره

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، عن إصدار هاتفها الجديد سعر Infinix Note 11 لينضم إلى سلسلة Note 11 في الهند، والتي تضم هاتفي Note 11 و Note 11S، وكلاهما يعمل بواسطة معالج ميدياتك.

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 11



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، طرحت إنفينيكس تحديثا جديدا لسلسلة Note 11، يوفر ميزة ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة للهاتف، حيث أضافت شركة تصنيع الهواتف الصينية، ما يصل إلى 3 جيجابايت من دعم ذاكرة الوصول العشوائي رام الموسعة للهواتف.



وتحصل متغيرات هاتف Infinix Note 11، بذاكرة 4 و 6 جيجابايت، على زيادة بسعة 1 جيجابايت من سعة الوصول العشوائي رام، بينما يحصل طراز بسعة 8 جيجابايت، على 3 جيجابايت من دعم ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة، والتي تقدمها الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.



ويأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 11، بتصميم حديث بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا.

ويتميز أداء هاتف إنفينيكس Infinix Note 11، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Helio G88 المطور بدقة تصنيع 12 نانو، ويحزم الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

سعر Infinix Note 11



وجاء هاتف إنفينيكس Infinix Note 11، بكاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الاساسيةبدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة من نوع QVGA، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف مقابل سعر 3500 جنيه مصري.