المشدد 5 سنوات لنجار مسلح هتك عرض ربة منزل في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات لنجار مسلح ومقيم قرية الميهي مركز تمي الأمديد لاتهامة بهتك عرض ربة منزل بعد ان دلف اليها المتهم وأشهر فى وجهها سلاح أبيض "مطواة" وهددها قام بطرحها ارضا واستطالت يده مواطن عفتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي سامي هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار أحمد محمد الجمل، والمستشار شريف عماد الدين الدسوقي، وسكرتارية رمضان ‏الديسطى وعماد الجميل‎ في القضية رقم 2400 لسنة 2021 جنايات مركز تمي الامديد والمقيدة برقم 1236 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.



كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية أحال المتهم "محمود.ع.م.ا"، 26عاما، ومقيم قرية الميهي مركز تمي الامديد لأنه في يوم 7/5/2021 بدائرة مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، هتك عرض المجني عليها "ع..ع.ا"،35عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية الميهي، بالقوة حال تواجدها بالحظيرة خاصتها بأن دلف إليها وأشهر فى وجهها سلاح ابيض "مطواه" مهددا اياها وقام بطرحها ارضا وجثم فوقها واستطالت يده عنوة أجزاء عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



تحقيقات النيابة العامة

وأكد المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، انها حال تواجدها بالحظيرة خاصتها دلف اليها المتهم وأشهر في وجهها سلاح ابيض "مطواه" مهددا اياها وقام بطرحها ارضا وجثم فوقها واستطالت يده مواطن عفتها واعز قصده هتك عرضها.



وقال احمد سيد الشبراوي، 22 عاما، عامل زراعي، فى التحقيقات، بانة نمى الى سماعه أصوات استغاثة للمجني عليها من الحظيرة خاصته وعلى إثرها أبصر المتهم حال خروجه ولاذ بالفرار.



وكانت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم.

وبمواجهتة اعترف بإرتكابة للواقعة.