من مطبخك.. أسرع 3 علاجات لجرثومة المعدة

تعد الهيليكوباكتر بيلوري أو H. بيلوري (جرثومة المعدة) هي البكتيريا التي يمكن أن تدخل الجسم وتزدهر في الجهاز الهضمي. بعد سنوات ، يمكن أن تظهر على شكل تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة , قد تؤدي هذه العدوى أيضًا إلى الإصابة بسرطان المعدة لدى بعض الأفراد.

تعد عدوى الملوية البوابية شائعة جدًا. توجد هذه البكتيريا في أجسام ثلثي سكان العالم.

ومع ذلك ، فهي لا تسبب أعراضًا لدى معظم الناس.

العلامات والأعراض



وفقا لموقع stylecraze تعد قرح المعدة من أبرز أعراض الإصابة بالبكتيريا الحلزونية البوابية . ترتبط الأعراض الأخرى في الغالب بالقرحة. قد تشمل:

في بعض الحالات ، يمكن أن تنزف القرحة في المعدة أو الأمعاء. هذا يمكن أن يكون خطرا على صحتك. قد تشمل أعراض نزيف القرحة ما يلي:

دم في البراز وقد يكون أحمر غامق أو أسود

صعوبة في التنفس

الإغماء أو الدوخة

إعياء

جلد شاحب

القيء الذي قد يحتوي على بعض الدم

آلام شديدة في المعدة

على الرغم من أنه ليس شائعًا ، إلا أن بعض أنواع عدوى الملوية البوابية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة. قد يسبب هذا بعض الأعراض مثل حرقة المعدة. في النهاية ، قد تلاحظ أيضًا علامات أخرى مثل:

غثيان

فقدان الشهية

ألم في البطن و / أو تورم

التقيؤ

فقدان الوزن دون أي سبب واضح

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة

كان يُعتقد في البداية أن قرح المعدة ناتجة عن التدخين وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل. وفي وقت لاحق ، وجد الباحثون أن الحلزونية البوابية هي السبب الرئيسي وراء تطور مثل هذه القرح.

الأسباب وعوامل الخطر



لا يزال سبب انتشار عدوى الملوية البوابية من شخص لآخر غير معروف. بينما تعايشت هذه البكتيريا مع البشر لسنوات عديدة ، وجد أن العدوى تنتشر من فم شخص إلى آخر. وقد ينتقل أيضًا من البراز إلى الفم. يمكن للأفراد المصابين الذين لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض أن ينقلوا العدوى للآخرين من خلال الطعام والماء الذين قد يكونوا قد لمسوه.

العلاجات الطبيعية

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد هذه الأدوية في علاج عدوى الملوية البوابية .

العلاجات الطبيعية للتخلص من عدوى الملوية البوابية



1. البروبيوتيك



ما عليك القيام به

استهلك مكملات البروبيوتيك مع الأدوية الموصوفة يوميًا.

يمكنك أيضًا تناول مصادر طبيعية من البروبيوتيك مثل الزبادي أو الكفير.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك تناول هذا يوميا بعد استشارة الطبيب.

لماذا هذا يعمل

يمكن أن تعمل البروبيوتيك كعلاج مساعد في تقليل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية التي يتم تناولها لعلاج عدوى الملوية البوابية.

2. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر - عدوى الملوية البوابية



سوف تحتاج

1 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

1 كوب ماء ساخن

ما عليك القيام به

أضف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن ,يترك لمدة 5-10 دقائق ويصفى.

اشربه.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك شرب الشاي الأخضر مرتين يوميًا.

لماذا هذا يعمل

تم العثور على بعض مركبات الشاي الأخضر لإظهار تأثير مبيد للجراثيم ضد سلالات الحلزونية البوابية . وبالتالي ، فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية وكذلك العلاج من عدوى الملوية البوابية .

3. العسل



سوف تحتاج

1-2 ملاعق صغيرة من العسل الخام

ما عليك القيام به

أضف ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من العسل الخام إلى الشاي أو العصير.يمكنك أيضا أن تستهلك العسل الخام مباشرة.



كم مرة يجب أن تفعل هذا

افعل ذلك 1-2 مرات يوميًا.

لماذا هذا يعمل

يمكن استخدام خصائص العسل المضادة للميكروبات في علاج عدوى الملوية البوابية . قد يقلل أيضًا من وقت الشفاء عند استخدامه كعلاج مساعد مع الأدوية الموصوفة .