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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| وفاة وائل الإبراشي.. منع استخدام البنزين بتوجيهات رئاسية .. وعودة معلمة المنصورة لعملها

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:  

 

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكتب نجل شقيقه عبر حسابه : توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له ". 

 

الصحة: تسجيل 912 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و26 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم. 

 

مصادر: عودة معلمة المنصورة إلى عملها فى تدريس اللغة العربية

أكد مصدر مقرب من المعلمه آية يوسف صاحبة فيديو الرقص أن وزارة التربية والتعليم قررت إعادتها إلى عملها بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة.

 

بأوامر من الرئيس السيسي.. منع استخدام البنزين أو السولار بشرم الشيخ |فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :" بمناسبة استقبال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مفيش بنزين ولا ديزل هيتحرك تاني في المدينة  والتحرك سيكون إما عن طريق الغاز الطبيعي أو الكهرباء "، معقبًا :" و دي أوامر من الرئيس السيسي =".

 

قبل ساعات من انطلاقه.. وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على منتدى شباب العالم

سلطت وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأوروبية، أمس الأحد، الضوء على منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور بعض قادة وزعماء العالم ووفود وزارية رفيعي المستوى، ومشاركة الشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم.

 

وزير الداخلية يراجع استعدادات تأمين منتدى شباب العالم ويشدد على أعلى درجات اليقظة

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية ، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم (2022) فى نسخته الرابعة ، والذى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجاري) بمدينة شرم الشيخ.

 

الداخلية تضبط 85 قضية اتجار بالبشر وتسول خلال 6 أيام

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ، جهودها فى مجال توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول والأعمال الإجرامية.

 

أمطار الخير تسقط على شرم الشيخ في ليلة منتدي شباب العالم

تعرضت مدينة شرم الشيخ لسقوط أمطار خفيفة علي كل أنحاء المدينة قبل ساعات من انطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة أطلقوا عليها امطار الخير وذلك .

 

حصان ينجو من الموت بأعجوبة بعد دخوله بين قطارين.. مشهد يحبس الأنفاس | فيديو

تداول مجموعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لـ حصان يدخل بين قطارين. وظهر في الفيديو حصان يهرول بجانب أحد القطارات في مصر ، ليأتي قطار مقابل وينحصر الحصان بين القطارين في مشهد يحبس الأنفاس. 

 

إلهام شاهين معلقة على وفاة وائل الابراشي وعدد من المشاهير.. بالراحة علينا شوية يا 2022

علقت الفنانة إلهام شاهين على وفاة الاعلامى وائل الابراشي ، الكاتب الكبير إبراهيم حجازي ، والفنانة مها أبو عوف، الفنان أحمد الحجار ،المستشارة تهاني الجبالي ونشرت صورة لهم عبر حسابها بموقع انستجرام. وعلقت الهام شاهين “ أخبار حزينه كل يوم .. الله يرحمهم جميعاً .. شخصيات لا تعوض .. بالراحة علينا شوية.

 

بسبب كورونا.. إصابة الحكم الدولي أحمد طه تمنعه من المشاركة في أمم أفريقيا

استبعد مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2021 أحمد حسام طه الحكم المساعد المصرى الدولى من المباريات الافتتاحية للبطولة، بعد ظهور نتيجة المسحة وتأكدت إصابته بفيروس كورونا.

 

حقيقة رفض هيكوتر كوبر تدريب نادي الزمالك

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو، حقيقة رفضه تولي تدريب فريق الكرة بالزمالك كما تردد خلال الفترة الماضية.

 

موسيماني: لم أطلب رحيل كهربا.. وكيف لا أحبه وقد أشركته أمام بايرن ميونخ؟

أعلن النادي الأهلي انتقال رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى هاتاي سبور التركي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بعد أن مدد تعاقدهمع النادي لموسم جديد.

 

بسبب زلزال.. انهيار جزء من سور الصين العظيم

أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" بانهيار جزء صغير من سور الصين العظيم، بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي الصينية يوم السبت الماضي

 

 

 

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