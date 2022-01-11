خلال بداية 2022 .. التسمم يُصيب أبناء سوهاج.. وخلافات الجوار تُسيل الدماء

شهدت محافظة سوهاج خلال العشرة أيام الأولى من العام الجديد 2022م، الكثير من الحوادث المُختلفة بعدد من قرى ونجوع مراكز الإقليم، حيث فقدت العشرات من ابناءها في عدد من حوادث الطرق المختلفة ووقائع الانتحار، كما أصيب عدد من الأهالي في مشاجرات لخلافات الجيرة، وغيرهم بوقائع التسمم.

ويعرض لكم موقع صدى البلد، أبرز تلك الوقائع في السطور التالية:

صُدفة تُنهي حياة طالب أثناء عودته للمنزل

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري بمنتصف رأسه، عن طريق الخطأ ، أثناء مروره بجانب مشاجرة مُسلحة بين عائلتي الـ "دح" والـ "سلام"، بقرية بنى حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو "محمود فايز - 17 عامًا - ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده ونجل عمه، قررا أنه أثناء عودة الفقيد من درس حفظ القرآن الكريم، تصادف اشتعال مشاجرة بين عائلتين بقرية بني حميل، وخرجت رصاصة طائشة وأصابته بالرأس؛ ما أدى إلى سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.

إندومي يُسمم 5 أشخاص.. وطعمية تُصيب مُعلم وأطفاله الثلاثة بتسمم غذائي

أصيب 18 شخصًا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، حيث استقبل مستشفى سوهاج العام، مساء اليوم، 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعيرية سريعة التحضير، بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة الأولى عندما تم نقل كل من “يونس. أ - 35 عامًا، ونور. ع - 30، وإسلام. ي - 14 عاما - طالب، وحبيبة. ي - 14 عاما - طالبة، وصابرين. ي - 9 أعوام، وابتسام.ي - 8 أعوام، ومحمد .ي - 8 أعوام، وأحمد. ي -11 عامًا - طالب، ومحمود. ي - 4 أعوام”، يقيمون ناحية مركز المنشاة، جميعهم مصابون بحالة قئ وإغماء، إدعاء تسمم غذائي.

كما تبين من خلال الفحص، إصابة كلٍ من المدعو “وائل. ا - 41 عامًا - عامل، وإيريني. ر - 37 عامًا - ربة منزل - زوجة الأول، ويوسف. و - 10 أعوام، ولوجي. و - 5 أعوام، ولافنيا. و - 3 أعوام، أنجال الأول”، مصابين بحالة قئ وإغماء، إدعاء تسمم غذائي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وبسؤال المصاب الأول والمُصابة الثانية، بالواقعة الثانية، أفادا بتناولهم وجبة طعام عبارة عن شعيرية سريعة التحضير تم شراؤها من أحد المحال التجارية.

كما أصيب مُعلم واطفاله الثلاثة التي تتراوح أعمارهن بين عامًا و6 أعوام، بتسمم غذائي؛ عقب تناولهم وجبة طعمية مُعدة بالمنزل على وجبة الإفطار، بدائرة جزيرة شندويل بسوهاج.

لانشون يُنهي حياة طالبة

لقيت طالبة في عقدها الثاني من العُمر، مصرعها؛ إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها ساندوتشات اللانشون على العشاء مساء أمس الأربعاء، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "هاجر كرم - 17 عامًا - طالبة بالثانوية العامة - وتقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة فسفورية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "كرم. ع - 49 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية"، أفاد تناول نجلته المذكورة وجبة طعام بالمنزل "لانشون وجبنة"، قامت بشرائها من محل البقالة مجاور لمنزلهما؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كما أصيب أربعة جزارين بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نشبت فيما بينهم؛ لخلافات الجوار القائمة فيما بينهم، بإصابات مُختلفة بأنحاء مختلفة بالجسم.