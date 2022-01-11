عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال: المطور العقاري الصغير والمتوسط يواجه صعوبة في التحول لشركة كبيرة

صدى البلد

قال المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا كبيرا على مستوي النمو والتحول إلى شركة كبيرة سواء في المنافسة على الأراضي بالمدن الجديدة أو الدخول في شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شرط وجود سابقة أعمال مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، امس الإثنين لمناقشة خطة عمل اللجنة في٢٠٢٢.

واضاف الشناوي، أن بالرغم من جاذبية منطقة الحزام الأخضر للاستثمار العقاري إلا أن المطور العقاري يعاني من مشكلة انخفاض النسبة البنائية وقيود الارتفاعات التي لا تتجاوز ١٥٪ وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوي المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى ٣٥ الي ٤٠٪ بجانب ارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا، مطالبا بضرورة زيادة النسبة البنائية والارتفاعات بمنطقة الحزام الاخضر إلى ٢٥٪ علي الأقل والسماح بدور اضافي.

وأشار الشناوي، إلى أن غرب القاهرة من أهم المناطق الواعدة للاستثمار العقاري إلا أنها تعاني أيضا من تجاهل كبير وغياب لمقومات الاستثمار العقاري بها خاصةً في منطقة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة بغرب القاهرة نتيجة غياب إشراك القطاع الخاص في استعراض خطط الدولة، مؤكداً أن غياب مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة قد تخلق عشوائية في المدن الجديدة بدون قصد.

وأشار الشناوي، إلى أهمية تدخل البنك المركزي المصري، لتيسير التمويل العقاري للأفراد وتوفير السيولة للشركات العقارية من أجل الحفاظ علي الملاءة المالية للمطورين العقاريين في ظل انتشار بعض السياسات التسويقية الخاطئة والتخطيط غير السليم المطور الوهمي والأشخاص غير المؤهلين مثل ظاهرة السداد لمدد ١٠ سنوات والكاش باك والتي قد تؤثر على استدامة المشروعات وتسليمها للعملاء، مع تشديد الرقابة على السوق العقارية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف الحكومة والمطور والعميل.

وطالب الشناوي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضي للمطور الصغير والمتوسط بالمناطق الجديدة بنظام الشراكة لمساحات من ٣٠ الي ٥٠ فدان مع إعادة النظر في منح مقومات جديدة للاستثمار العقاري في منطقة الحزام الأخضر خاصةً فيما يتعلق بأسعار الأراضي وزيادة نسب البناء والارتفاعات بالإضافة إلى الدمج بين القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الخطط المستقبلية للقطاع تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.

لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال التطوير العقارى المجتمعات العمرانية الحزام الأخضر

ترشيحاتنا

العقرب والعذراء أبرزها.. دينا بدر تكشف عن 5 أبراج تملك الحاسة السادسة

1,806 دولار للأونصة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية اليوم

إيفاني لاعب النسور: تمنيت أن يكون محمد صلاح "نيجيريًا".. وسنفوز على مصر | حوار

للمعاهد الأزهرية.. تعرف على شروط الاعتماد في ضمان جودة التعليم

كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء اجارب جارتها الشمالية الصاروخية

هل يجوز إخراج كفارة الحلف على أقساط ؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

في أولى جلسات محاكمتها.. الكويتية صفاء زمان تتراجع وتنفي إساءتها لمصر

أسعار البنزين في السعودية.. الممكلة تعلن سعر المحروقات خلال يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

حرامي أحذية في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.. فيديوجراف

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ