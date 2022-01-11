نواب المنشأة يعلنون توفير أراضي لإقامة مشروعات خدمية ومجمع طبي بـ حريزات سوهاج

عقد نواب مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمركز بمكتب رئيس المدينة ممدوح عباس والنائب علاء شعراوي وعلي النابي سكرتير المجلس وبحضور مسؤولى املاك الدولة ومدير الإدارة الزراعية، وذلك لبحث وتوفير ارض املاك دولة لإقامة مقر لمأمورية الضرائب وأحد عشر مقرآ لإقامة مراكز صحية طبيه وتم اليوم السير في اجراءات تخصيص ارض معهد جزيرة المنتصر.

كما تناول الاجتماع، مشكلة سور محطة المياة "الرويهب" وجاري حلها مع شركة المياه والإداراة الهندسية بمجلس مدينة المنشاه، فضلا عن بحث ومناقشة الموقف النهائي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وانهاء المعوقات الخاصة بالمجمعات والوحدات الطبية لاستفادة المركز باكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات.

جاء ذلك في إطار حرص نواب مركز المنشاة علي جذب اكبر قدر ممكن من المصالح وتوفير الاراضي لإقامة المشاريع داخل قرى مركز المنشأة.

حضر الاجتماع النائب عاطف كعربان، والنائبة المهندسة رقية الهلالي ، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، والنائب عبدالحكيم العش، ممثلين عن مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.

وفي نهاية الاجتماع قدم نواب مركز المنشاة جميعاً الشكر والتقدير نيابة عن أهالي محافظة سوهاج، الي الحاج سليمان تمام لتبرعة بأرض المجمع الطبي بقرية الحريزات الغربية.

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