حبس مسجل خطر حاول هتك عرض سيدة بالمحلة أثناء سرقة شقتها |تفاصيل

أصدرت نيابة ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم قرارًا بحبس عاطل مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اقتحام منزل سيدة ومحاولة هتك عرضها بالقوة مما أسفر عن إصابتها وطفلها الصغير بإصابات وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة العام .



تلقى اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مستشفى المحلة العام بوصول سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها تدعى فاطمة ع أ مصابة بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد والوجه ويصعب استجوابها.



وبسؤال زوجها اتهم أحد الأشخاص يدعى "م ح ح" 29 سنة عاطل باستغلال غيابه عن المنزل أثناء عمله واقتحم الشقة وأشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليها وهددها بالذبح في حالة صراخها ثم صوب السلاح ناحية طفلها الصغير مهدداً بذبحه إذا لم تمتثل له إلا أنها حاولت أن تتماسك حتى لا تعرض ابنها للخطر، وحاولت منعه فقام بالاعتداء عليها بالمطواة التي يحملها وظل يلوح بها في وجهها وجسدها حتى أصابها ثم أحقنها بحقنة مخدرة حتى لا تعارضه إلا أنها لم تستسلم حتى عاد زوجها من الخارج وطرق الباب، وفر المتهم هارباً من نافذة الشقة التي تطل على الشارع.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .