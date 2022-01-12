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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على ربيع يسخر من أداء منتخب مصر أمام نيجيريا: مباراة عشوائية منظمة

علي ربيع
علي ربيع

علق الفنان على ربيع، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بهدف دون رد في أولى مبارياته بالبطولة.

ونشر على ربيع ، عبر حسابه بموقع انستجرام ،مقطع فيديو كوميدياً له من أحد أفلامه، أثناء تعليقه على مباراة كروية بشكل كوميدي داخل أحداث العمل وظهر “ربيع”  في الفيديو وهو يقول: "وآدي الكورة على طول بره.. خلي بالك مباراة عشوائية منظمة.. واحد يقولي يعني إيه أرد عليه وأقوله عليا النعمة ما عارف". 

 

وعلق على ربيع “ مش كده ولا ايه ؟ ”. 

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أول تعليق من كيروش بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا .. فيديو

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محمد صلاح ينتقد كيروش بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | فيديو

وكان قد قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية اضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

أضاف مدير المنتخب الوطني أنه هناك وقفة حازمة ، وأنه لا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة اليوم درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.


وحصل منتخبا السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا
1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.

محمد صلاح منتخب مصر نيجيريا بطولة الأمم الإفريقية علي ربيع

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