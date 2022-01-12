مسبار صيني يعثر على أول دليل على وجود مياه على سطح القمر

داخل صخور القمر والتربة

لطالما تكهن العلماء بإمكانية العثور على الماء على سطح القمر، مما يجعل المستعمرات القمرية المستقبلية ممكنة، وبالفعل نجح العلماء في إيجاد دلائل على وجود الماء على سطح القمر.

فقد عثر المسبار الصيني Chang'e-5 الآن على أول دليل إيجابي على وجود الماء داخل صخور القمر والتربة ، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الصينية، وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



في تقرير علمي قال فريق بقيادة "هونجلي لين" إن المسبار قد اكتشف ما يصل إلى 120 جزءًا في المليون (ppm) من الماء في الصخور على سطح القمر ، مضيفًا أن هناك احتمال وجود مصدر إضافي من داخل القمر.

اكتشف الفريق أيضًا دليلًا تاريخيًا على الانفجارات البركانية الطويلة على القمر، لن يكون وجود الماء على سطح القمر مجرد تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لرواد الفضاء الذين يخططون لبعثات أطول في قاعدة قمر مستقبلية ، بل سيحسن أيضًا فرص استخدام القمر كنقطة انطلاق للبعثات إلى المريخ وما بعده.

كما يمكن معالجة المياه وتحويلها إلى وقود صاروخي ، وحقيقة أن جاذبية القمر تساوي سدس جاذبية الأرض فقط ، مما يجعل إطلاق مركبات أكبر احتمالًا أبسط.

هبطت Chang'e-5 على سطح القمر في 1 ديسمبر 2020. وكانت مهمتها الرئيسية إعادة عينات من الصخور والتربة إلى الأرض ، والتي أكملتها بنجاح في 16 ديسمبر، ويقول برادلي بيريت ، رئيس مكتب آسيا والمحيط الهادئ، إن مشروع Chang'e كان أيضًا مبادرة دعائية، لإظهار الشعب الصيني أن الصين يمكنها فعل ذلك.

تشمل المهمات المستقبلية لوكالة الفضاء الصينية ثلاث مركبات جوية مستقلة أخرى ، والتي من المقرر أن تستكشف منطقة القطب الجنوبي للقمر للتنفس الطبيعي، وإحدى التجارب التي يجري النظر فيها هي محاولة استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لعمل أشياء من غبار القمر.

في العقد المقبل ، تخطط الصين لإضافة بعثات مأهولة، مع أول هبوط على القمر مجدول لبعض الوقت في أوائل 2030، وبالنظر إلى المستقبل ، تضع وكالة الفضاء الصينية خططًا مهمة للعودة ، على غرار مسبار Chang'e-5 ، لإرسال المواد إلى الأرض من المريخ ، والتحقيقات إلى مدار كوكب المشتري وأورانوس.