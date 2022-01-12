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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“مياه سوهاج”: توظيف 379 فني تشغيل وصيانة جدد

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قبول توظيف 379 فنى تشغيل وصيانة جدد للعمل بجميع مواقع الشركة.

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وأوضح  رئيس مياه سوهاج أن الشركة قد اعلنت فى وقت سابق عن طلب توظيف فنى تشغيل وصيانة بجميع مراكز المحافظة وأنه تم التقدم لشغل هذه الوظيفة عبر الموقع الالكترونى للشركة وتم اجراء الاختبارات العملية والنظرية للمتقدمين.

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وتم اختيار 379 متقدم طبقا لاحتياجات الشركة وخطة العمالة عقب اجراء دراسة متكاملة بكل مركز وعدد المحالين لسن التقاعد والمشروعات الجديدة التى دخلت للخدمة واحتياجات المحطات والشبكات القائمة.

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كما انه جاري استلام مستندات التعاقد للدفع بهم بمواقع الشركة المختلفة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر انه تم قبول 54 فنى تشغيل وصيانة بمركز سوهاج و 19  فنى تشغيل وصيانة بمركز اخميم و21 بمركز ساقلتة و41 بمركز البلينا و26 بمركز جرجا، بالاضافة الى 21 فنى تشغيل وصيانة بمركز جهينة و47 بمركز دار السلام  و 41 بمركز المراغة و22 بمركز طهطا و 54 بمركز طما و 33 بمركز المنشاة.

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