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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الدولي للطاقة الشمسية: مصر لديها المقومات لتكون مركزا إقليميا

السفير المصري في
السفير المصري في الهند يلتقي مدير عام التحالف الدولي للطاقة

اجتمع السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية بالهند، مع د. أجاي ماتهور، مدير عام التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA وذلك يوم 12 يناير الجاري بمقر التحالف بالعاصمة الهندية نيودلهي.

استعرض السفير المصري خلال الاجتماع الرؤية الوطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من بين مصادر الطاقة الأخرى لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكذلك تناول ركائز الاستراتيجية الوطنية "مصر 2030" الخاصة بالخفض التدريجي لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من خلال مراحل متتالية تهدف لتحقيق المزج الملائم بين عناصر توليد الطاقة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

و في ذات السياق استعرض السفير النموذج المصري الناجح المتمثل في حقل "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان والذي يستقبل قرابة 32 شركة قطاع خاص ليصبح بذلك رابع أكبر حقول الطاقة الشمسية بالعالم.

من جانبه أشاد مسئول تحالف ISA بالإنجازات التي حققتها مصر بمجال الطاقة الشمسية خلال فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس على توافق الدول على استضافة مصر لقمة الأطراف للمناخ COP27. 

وأوضح أن مصر تتمتع كذلك بخصوصية جغرافية وشبكات ربط كهربائي قائمة مع عدد كبير من الدول المحيطة بها، الأمر الذي يؤهل مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة. 

كما طرح سُبل تعزيز التعاون بين مصر والتحالف الدولي للطاقة الشمسية بالبرامج المختلفة التي يُقدمها التحالف لدعم والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد أحدى الدول المؤسسة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية حيث شاركت في المؤتمر التأسيسي للتحالف والذي عُقد في مارس 2018، كما قام البرلمان المصري بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للتحالف في نهاية عام 2018 لتصبح بذلك مصر دولة كاملة العضوية به، وذلك في إطار استراتيجية الدولية المصرية للتموضع كمركز للطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في المنطقة.

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