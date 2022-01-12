عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وقع منهارًا .. مرشح يحصل على صوت واحد بدائرته الانتخابية

المرشح الهندي
المرشح الهندي

تحمل المعارك الانتخابية حول العالم العديد من الغرائب والعجائب، وهو ما تكرر في الانتخابات المحلية بالهند.

وكان من بين هذه الغرائب، حصول مرشح من ولاية جوجارات الهندية في الانتخابات المحلية على صوت واحد فقط، وذلك رغم وجود 20 فردا من أسرته مؤهلين للإدلاء بأصواتهم.

txt

كوكب الأرض بدأ يختفي.. مراسل الـ cnn يحذر العالم من التغيرات المناخية

txt

صدق أو لا تصدق.. إيلون ماسك يكسب أكثر من 32 مليار دولار في يوم واحد


وترشح سانتوش هالباتي لمنصب "السربانش"، وهو منصب صانع القرار وتختار شاغله الهيئة الدستورية على مستوى البلدة في الحكم الذاتي المحلي في الهند، وحصل على صوت واحد فقط.

وتعرض الرجل للانهيار عند مركز العد عندما سمع نتائج الفرز، وأخبر المراسلين بأن لديه عددا كبيرا من أفراد أسرته المقربين المؤهلين للتصويت، لكنهم إما أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم، أو اختاروا التصويت لشخص آخر.

ووفقا للجنة الانتخابات، فإن حالة مماثلة حدثت قبل عامين، عندما أجهش مرشح مستقل من ولاية البنجاب الهندية بالبكاء أثناء إخباره لأحد المراسلين أنه حصل على 5 أصوات فقط، رغم وجود 9 أفراد من عائلته مؤهلين للتصويت.

الانتخابات الهند غرائب الانتخابات المحلية ولاية جوجارات

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. هبوط طائرة إيرباص A340 على جليد القارة المتجمدة انتاركاتيكا| فيديو

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| 11 خصلة للسيدة نفيسة كانت لدى جدها.. حكم الصلاة جالسا للمريض فرضا ونافلة.. وهذه هي سورة الاستجابة

أخطر 3 رسائل يمكنك تلقيها على واتساب.. ماذا تفعل معها

ساندنا الأهلي.. وزير الرياضة: ليس لنا دخل في أزمة العامري فاروق |فيديو

إنتر ميلان يفرض التعادل أمام يوفنتوس بنهاية الشوط الأول من كأس السوبر الإيطالي

وزيرة التخطيط: وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين.. فيديو

وزير الشباب: انتخابات نادي الزمالك ستجرى في مواعيدها المحددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ