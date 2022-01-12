وقع منهارًا .. مرشح يحصل على صوت واحد بدائرته الانتخابية

تحمل المعارك الانتخابية حول العالم العديد من الغرائب والعجائب، وهو ما تكرر في الانتخابات المحلية بالهند.

وكان من بين هذه الغرائب، حصول مرشح من ولاية جوجارات الهندية في الانتخابات المحلية على صوت واحد فقط، وذلك رغم وجود 20 فردا من أسرته مؤهلين للإدلاء بأصواتهم.



وترشح سانتوش هالباتي لمنصب "السربانش"، وهو منصب صانع القرار وتختار شاغله الهيئة الدستورية على مستوى البلدة في الحكم الذاتي المحلي في الهند، وحصل على صوت واحد فقط.

وتعرض الرجل للانهيار عند مركز العد عندما سمع نتائج الفرز، وأخبر المراسلين بأن لديه عددا كبيرا من أفراد أسرته المقربين المؤهلين للتصويت، لكنهم إما أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم، أو اختاروا التصويت لشخص آخر.

ووفقا للجنة الانتخابات، فإن حالة مماثلة حدثت قبل عامين، عندما أجهش مرشح مستقل من ولاية البنجاب الهندية بالبكاء أثناء إخباره لأحد المراسلين أنه حصل على 5 أصوات فقط، رغم وجود 9 أفراد من عائلته مؤهلين للتصويت.