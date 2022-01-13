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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تمديد ترخيص اعتماد الأيزو في تحاليل المياه للمعمل المركزي بالوادي الجديد

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة قد نجح للمرة الثالثة على التوالي فى تمديد ترخيص اعتماد الأيزو (ISO/IEC 17025: 2017)  في الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية لـ 4 سنوات قادمة ، بقائمة اعتماد جديدة بعد إضافة (٥) عناصر كيميائية أخرى.

وأوضح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الشهادة بمثابة ترخيص للمعمل بالحق فى استخدام لوجو الاعتماد في إصدار أي تقارير (فنية / شهادات) تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد الموقع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمه التعاون الدولي للاعتماد للمعامل  (ILAC).

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وأضاف الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادي الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات ، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الايزو  ( ١٧٠٢٥ ) في مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ في (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي و (٥) فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله احد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية ، ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء  (٣) معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

كما سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم ، وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.

 كما سبق حصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة ، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

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محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية بالوادي الجديد اعتماد الأيزو

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