عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نحرص علي تعقيم اللجان بين فترات الامتحانات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢  بانتظام، ويسر مع تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب.

 

و أشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة والعمل على تهيئة الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

 

ونوه الي ان الجامعة حريصة علي تطبيق الإجراءات  الاحترازية  حيث تبدأ هذه الإجراءات بداية من بوابات الحرم الجامعى من خلال وجود العديد من المداخل  والمخارج لمنع تكدس الطلاب 
‎والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب .


واكد على ضرورة وجود التهوية الجيدة للقاعات، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها للحفاظ على سلامة الطلاب .

 

وشدد على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم الكامل لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.
 

جدير بالذكر، أنه أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة و الدكتور عمرو سامي، عميد الكلية، و الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن اقامة دورات تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورات تقام في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد.

وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية -  تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم الفنون، وأساسيات الرسم.


وعلى الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية 4 شارع محمد ثاقب - الزمالك واحضار صورة بطاقة ولي الأمر - صورة بطاقة المتقدم إن وجدت - صورة شخصية للمتقدم - جواز سفر للأجانب.

 

جامعة حلوان الإجراءات الاحترازية امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول رئيس جامعة حلوان قاعات الامتحانات

ترشيحاتنا

وزير المالية: عرضنا الملامح الأساسية للموازنة الجديدة على الرئيس السيسي

دخول الحائض إلى المسجد عمدا .. الإفتاء تكشف حكمه وشروط التوبة منه

لاتسيو يهزم أودينيزي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وزير المالية: تكلفة الزيادات الجديدة 45 مليار جنيه ولا تغيير فى الضرائب

بملابس الحبس.. تفاصيل 20 دقيقة لـ حنين حسام فتاة التيك توك داخل القفص| شاهد

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر.. وتكشف السبب الرئيسي للغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

القومي للأجور يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

الكشف عن موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في السودان

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

تنبيه عاجل من التعليم لـ طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

عدوية شعبان عبدالرحيم يروي مشكلته مع طليقته: اتفقت مع أختي لتشويه صورتي|فيديو

أنا سينجل مازر وسمحت لبناتي بارتداء فستاني الشهير.. ملخص تصريحات رانيا يوسف "فيديو"

فيديو جراف.. صفعه على وجهه.. صاحب عمل يجبر طفلا على العمل ليلا

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ