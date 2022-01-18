جامعة حلوان : نحرص علي تعقيم اللجان بين فترات الامتحانات

تتابع جامعة حلوان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ بانتظام، ويسر مع تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب.

و أشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة والعمل على تهيئة الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

ونوه الي ان الجامعة حريصة علي تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تبدأ هذه الإجراءات بداية من بوابات الحرم الجامعى من خلال وجود العديد من المداخل والمخارج لمنع تكدس الطلاب

‎والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب .



واكد على ضرورة وجود التهوية الجيدة للقاعات، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها للحفاظ على سلامة الطلاب .

وشدد على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم الكامل لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.



جدير بالذكر، أنه أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة و الدكتور عمرو سامي، عميد الكلية، و الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن اقامة دورات تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورات تقام في الرسم والعمارة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد.

وتعتبر دورة تنمية المواهب الفنية - تحت العشرين- هي دورة شاملة وسريعة ومختصرة في تعليم الفنون، وأساسيات الرسم.



وعلى الراغبين في حضور الدورة التدريبية التوجه لمكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية 4 شارع محمد ثاقب - الزمالك واحضار صورة بطاقة ولي الأمر - صورة بطاقة المتقدم إن وجدت - صورة شخصية للمتقدم - جواز سفر للأجانب.